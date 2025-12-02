  1. Відео
  2. / В Україні

Як перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників — відеоінструкція

11:48, 2 грудня 2025
Особа може перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників, щоб дізнатися, чи не відкрито щодо неї виконавче провадження та чи не застосовано обмеження.
Як перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників — відеоінструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції оприлюднило відеоінструкцію, як перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників.

Що таке Єдиний реєстр боржників?

Це відкрита база даних, яка автоматично оновлюється в режимі реального часу. Реєстр забезпечує прозорість виконавчих проваджень і  допомагає запобігати приховуванню чи відчуженню майна боржниками. Кожен може оперативно отримати інформацію про наявні борги.

Як здійснити перевірку?

Крок 1. Зайдіть на портал Реєстру

Крок 2. Введіть свої дані. Для пошуку достатньо зазначити ПІБ, дату народження, за потреби - ідентифікаційний код.

Крок 3. Перегляньте результат.

У разі наявності виконавчого провадження ви побачите:

- орган або посадову особу, що видала виконавчий документ;

- номер виконавчого провадження;

- категорію стягнення (аліменти, штраф тощо);

- відомості про державного чи приватного виконавця, його email та телефон;

- реквізити рахунку для сплати заборгованості.

«Окрім самоперевірки, Реєстр є корисним і в інших випадках: перед укладенням угод, під час перевірки потенційних контрагентів чи працівників, а також для отримання юридичної інформації або уточнення статусу вже відомого боргу», - додали у Мін’юсті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст реєстр боржників (ЄРБ)

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Робота для іноземців в Україні по-новому – як законодавці хочуть скасувати старі дозволи та ввести єдиний документ

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано одразу два законопроєкти які мають суттєво змінити правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Місцеве самоврядування: п’ять кроків, які мають забезпечити реформи децентралізації

У Бучі обговорили реформи, які потрібно пройти Україні на шляху євроінтеграції та децентралізації влади.

Власник зможе вимагати демонтаж самобуду навіть, коли його не позбавлено володіння майном – законопроект

Законопроєкт №14259 пропонує системне уточнення механізмів захисту права власності у випадках, коли власника не позбавляють володіння, але його правомочності фактично порушуються.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Позовна давність не діятиме для негаторних позовів – у Раді зареєстрували законопроект

Законопроєкт № 14260 пропонує розширити перелік випадків, на які не поширюється позовна давність — і таким чином змінити принципи захисту прав у цивільних справах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]