Як перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників — відеоінструкція

Особа може перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників, щоб дізнатися, чи не відкрито щодо неї виконавче провадження та чи не застосовано обмеження.

Міністерство юстиції оприлюднило відеоінструкцію, як перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників.

Що таке Єдиний реєстр боржників?

Це відкрита база даних, яка автоматично оновлюється в режимі реального часу. Реєстр забезпечує прозорість виконавчих проваджень і допомагає запобігати приховуванню чи відчуженню майна боржниками. Кожен може оперативно отримати інформацію про наявні борги.

Як здійснити перевірку?

Крок 1. Зайдіть на портал Реєстру.

Крок 2. Введіть свої дані. Для пошуку достатньо зазначити ПІБ, дату народження, за потреби - ідентифікаційний код.

Крок 3. Перегляньте результат.

У разі наявності виконавчого провадження ви побачите:

- орган або посадову особу, що видала виконавчий документ;

- номер виконавчого провадження;

- категорію стягнення (аліменти, штраф тощо);

- відомості про державного чи приватного виконавця, його email та телефон;

- реквізити рахунку для сплати заборгованості.

«Окрім самоперевірки, Реєстр є корисним і в інших випадках: перед укладенням угод, під час перевірки потенційних контрагентів чи працівників, а також для отримання юридичної інформації або уточнення статусу вже відомого боргу», - додали у Мін’юсті.

