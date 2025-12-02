Как проверить себя в Едином реестре должников — видеоинструкция

Лицо может проверить себя в Едином реестре должников, чтобы узнать, не открыто ли в отношении него исполнительное производство и не применены ли ограничения.

Министерство юстиции опубликовало видеоинструкцию, как проверить себя в Едином реестре должников.

Что такое Единый реестр должников?

Это открытая база данных, которая автоматически обновляется в режиме реального времени. Реестр обеспечивает прозрачность исполнительных производств и помогает предотвратить сокрытие или отчуждение имущества должниками. Каждый может оперативно получить информацию о существующих долгах.

Как осуществить проверку?

Шаг 1. Зайдите на портал Реестра.

Шаг 2. Введите свои данные. Для поиска достаточно указать ФИО, дату рождения, при необходимости — идентификационный код.

Шаг 3. Просмотрите результат.

В случае наличия исполнительного производства вы увидите:

орган или должностное лицо, выдавшее исполнительный документ;

номер исполнительного производства;

категорию взыскания (алименты, штраф и т. д.);

сведения о государственном или частном исполнителе, его email и телефон;

реквизиты счета для уплаты задолженности.

«Кроме самопроверки, Реестр полезен и в других случаях: перед заключением сделок, при проверке потенциальных контрагентов или работников, а также для получения юридической информации или уточнения статуса уже известной задолженности», — добавили в Минюсте.

