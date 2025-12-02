Как проверить себя в Едином реестре должников — видеоинструкция
Министерство юстиции опубликовало видеоинструкцию, как проверить себя в Едином реестре должников.
Что такое Единый реестр должников?
Это открытая база данных, которая автоматически обновляется в режиме реального времени. Реестр обеспечивает прозрачность исполнительных производств и помогает предотвратить сокрытие или отчуждение имущества должниками. Каждый может оперативно получить информацию о существующих долгах.
Как осуществить проверку?
Шаг 1. Зайдите на портал Реестра.
Шаг 2. Введите свои данные. Для поиска достаточно указать ФИО, дату рождения, при необходимости — идентификационный код.
Шаг 3. Просмотрите результат.
В случае наличия исполнительного производства вы увидите:
- орган или должностное лицо, выдавшее исполнительный документ;
- номер исполнительного производства;
- категорию взыскания (алименты, штраф и т. д.);
- сведения о государственном или частном исполнителе, его email и телефон;
- реквизиты счета для уплаты задолженности.
«Кроме самопроверки, Реестр полезен и в других случаях: перед заключением сделок, при проверке потенциальных контрагентов или работников, а также для получения юридической информации или уточнения статуса уже известной задолженности», — добавили в Минюсте.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.