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В Испании турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду

18:40, 20 октября 2023
Турист устраивал драматический спектакль в заведениях Коста-Бланки.
В Испании турист 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить за еду
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В Испании 50-летний выходец из Литвы разработал «схему», которая позволяла ему не платить за еду в ресторанах. Мужчина симулировал сердечные приступы в заведениях. Всего он это сделал по меньшей мере в 20 ресторанах Испании, передает The Sun.

Мужчина устраивал настоящий драматический спектакль практически во всех заведениях, большинство из которых находилось в Коста-Бланке. Он проворачивал один и тот же номер: делал вид, будто теряет сознание, и сползал на пол. По словам одного из обманутых владельцев ресторанов, перед тем как симулировать приступ, литовец употребил несколько стаканов виски и поел салат оливье.

Вскоре после того, как обман был раскрыт, снимок мужчины распространили среди множества заведений. Сотрудник одного из ресторанов отметил, что почти всем пришло предупреждение с призывом быть осторожными и не обслуживать данного человека.

В итоге литовцу были выписаны два штрафа за нарушение законов. Суммы были небольшие, но мужчина отказался их оплатить. В результате он был приговорен к 42 дням тюремного заключения. Теперь владельцы ресторанов намерены подать совместную жалобу, которая может привести к тому, что он проведет в тюрьме до двух лет.

Фото: The Sun

Фото: telemadrid.es

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