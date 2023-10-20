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В Іспанії турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу

18:40, 20 жовтня 2023
Турист влаштовував драматичну виставу у закладах Коста-Бланки.
В Іспанії турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу
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В Іспанії 50-річний виходець із Литви розробив «схему», яка дозволяла йому не платити за їжу у ресторанах. Чоловік симулював серцеві напади у закладах. Загалом він це зробив щонайменше у 20 ресторанах Іспанії, передає The Sun.

Чоловік влаштовував справжню драматичну виставу практично у всіх закладах, більшість з яких знаходилася у Коста-Бланці. Він провертав один і той же номер: вдавав, що ніби непритомніє, і сповзав на підлогу. За словами одного із ошуканих власників ресторанів, перед тим як симулювати напад, литовець вжив кілька склянок віскі та поїв салат олів'є.

Незабаром після того, як обман було розкрито, знімок чоловіка поширили серед багатьох закладів. Співробітник одного з ресторанів зазначив, що майже всім прийшло попередження із закликом бути обережними та не обслуговувати дану людину.

У результаті литовцю було виписано два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але чоловік відмовився їх сплатити. В результаті його було засуджено до 42 днів ув'язнення. Наразі власники ресторанів мають намір подати спільну скаргу, яка може призвести до того, що він проведе у в'язниці до двох років.

Фото: The Sun

Фото: telemadrid.es

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