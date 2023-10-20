20 осіб підозрюються в ухиленні від сплати податків на суму 38 млн гривень при розмитненні авто

Судитимуть 20 зловмисників, які розмитнюючи автівки занизили на 38 млн гривень податкових зобов’язань.

Дванадцять учасників організованої групи обвинувачуються у розмитненні автомобілів з недостовірними документами та ухиленні від сплати податків на суму понад 38 мільйонів гривень. Прокурори Офісу Генерального прокурора надіслали справу до суду, де обвинуваченим інкриміновано декілька серйозних злочинів, – повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

У рамках розслідування встановлено, що до складу цієї організованої групи входили директори підприємств, які імпортували вантажні автомобілі з країн Європейського Союзу. Для розмитнення транспортних засобів, група використовувала підроблені документи, зокрема, фальшиві свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Ці документи містили недостовірні відомості про вартість і строк експлуатації автомобілів.

Завдяки цим діям групи, розмір податкових зобов'язань, які повинні були бути сплачені у формі акцизного податку та податку на додану вартість, було занижено на суму понад 38 мільйонів гривень. Протягом 2018-2020 років група оформила розмитнення для 192 імпортованих вантажних автомобілів.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.