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  1. В Україні

20 осіб підозрюються в ухиленні від сплати податків на суму 38 млн гривень при розмитненні авто

18:21, 20 жовтня 2023
Судитимуть 20 зловмисників, які розмитнюючи автівки занизили на 38 млн гривень податкових зобов’язань.
20 осіб підозрюються в ухиленні від сплати податків на суму 38 млн гривень при розмитненні авто
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Дванадцять учасників організованої групи обвинувачуються у розмитненні автомобілів з недостовірними документами та ухиленні від сплати податків на суму понад 38 мільйонів гривень. Прокурори Офісу Генерального прокурора надіслали справу до суду, де обвинуваченим інкриміновано декілька серйозних злочинів, – повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

У рамках розслідування встановлено, що до складу цієї організованої групи входили директори підприємств, які імпортували вантажні автомобілі з країн Європейського Союзу. Для розмитнення транспортних засобів, група використовувала підроблені документи, зокрема, фальшиві свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Ці документи містили недостовірні відомості про вартість і строк експлуатації автомобілів.

Завдяки цим діям групи, розмір податкових зобов'язань, які повинні були бути сплачені у формі акцизного податку та податку на додану вартість, було занижено на суму понад 38 мільйонів гривень. Протягом 2018-2020 років група оформила розмитнення для 192 імпортованих вантажних автомобілів.

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