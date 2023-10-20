20 человек подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму 38 млн гривен при растаможивании авто

Будут судить 20 злоумышленников, которые растаможивая автомобили занизили на 38 млн гривен налоговых обязательств.

Двенадцать участников организованной группы обвиняются в растаможивании автомобилей с недостоверными документами и уклонении от уплаты налогов на сумму более 38 миллионов гривен. Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили дело в суд, где обвиняемым инкриминируется несколько серьезных преступлений, – сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В рамках расследования установлено, что в состав этой организованной группы входили директора предприятий, которые импортировали грузовые автомобили из стран Европейского Союза. Для растаможивания транспортных средств, группа использовала поддельные документы, в частности, фальшивые свидетельства о регистрации транспортных средств. Эти документы содержали недостоверные сведения о стоимости и сроке эксплуатации автомобилей.

Благодаря этим действиям группы, размер налоговых обязательств, которые должны были быть уплачены в форме акцизного налога и налога на добавленную стоимость, был занижен на сумму более 38 миллионов гривен. В течение 2018-2020 годов группа оформила растаможку для 192 импортируемых грузовых автомобилей.

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