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  1. В Украине

20 человек подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму 38 млн гривен при растаможивании авто

18:21, 20 октября 2023
Будут судить 20 злоумышленников, которые растаможивая автомобили занизили на 38 млн гривен налоговых обязательств.
20 человек подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму 38 млн гривен при растаможивании авто
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Двенадцать участников организованной группы обвиняются в растаможивании автомобилей с недостоверными документами и уклонении от уплаты налогов на сумму более 38 миллионов гривен. Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили дело в суд, где обвиняемым инкриминируется несколько серьезных преступлений, – сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В рамках расследования установлено, что в состав этой организованной группы входили директора предприятий, которые импортировали грузовые автомобили из стран Европейского Союза. Для растаможивания транспортных средств, группа использовала поддельные документы, в частности, фальшивые свидетельства о регистрации транспортных средств. Эти документы содержали недостоверные сведения о стоимости и сроке эксплуатации автомобилей.

Благодаря этим действиям группы, размер налоговых обязательств, которые должны были быть уплачены в форме акцизного налога и налога на добавленную стоимость, был занижен на сумму более 38 миллионов гривен. В течение 2018-2020 годов группа оформила растаможку для 192 импортируемых грузовых автомобилей.

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