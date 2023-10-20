Илон Маск анонсировал запуск новых премиум-подписок в соцсети X

Соцсеть вскоре запустит два новых уровня премиум-подписки.

Источник фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Илон Маск заявил, что социальная сеть X, ранее известная как Twitter, вскоре запустит два новых уровня премиум-подписки.

Об этом пишет «Reuters»

«Один дешевле со всеми функциями, но без уменьшения рекламы, а другой – более дорогой, но без рекламы», — написал Маск.

Маск не предоставил более подробной информации о планах относительно подписки.

Ранее мы рассказывали, что социальная сеть Илона Маска X (Twitter) объявила о тестировании платного доступа для новых пользователей, чтобы размещать публикации и взаимодействовать с другими сообщениями.

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