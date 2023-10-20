Ілон Маск анонсував запуск нових преміум-підписок у соцмережі X

Соцмережа незабаром запустить два нові рівні преміум-підписки.

Джерело фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Ілон Маск заявив, що соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, незабаром запустить два нові рівні преміум-підписки.

Про це пише «Reuters»

«Один дешевший із усіма функціями, але без зменшення реклами, а інший – дорожчий, але без реклами», — написав Маск.

Маск не надав більш детальної інформації про плани щодо підписки.

Раніше ми розповідали, що соціальна мережа Ілона Маска X (Twitter) оголосила про тестування платного доступу для нових користувачів, щоб розміщувати публікації та взаємодіяти з іншими дописами.

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