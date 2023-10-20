Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна фактично формує для світу стандарти притягнення до відповідальності за злочини проти довкілля як воєнні злочини, - Андрій Костін

Наша країна об’єднує світ задля забезпечення невідворотності покарання для воєнних злочинців та створення відповідних стандартів притягнення до відповідальності тих, хто намагатиметься скоїти аналогічні злочини в інших частинах світу, - Генеральний прокурор України Андрій Костін.

Для Дніпровського апеляційного суду хочуть знайти шість суддів

ВККС оголосила про тимчасове відрядження у Дніпровський апеляційний суд.

ВККС готується відновити конкурс на посади суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Але ще необхідно завершити перевірку практичних завдань, виконаних кандидатами.

Молодь на державній службі складає лише 21%, це є інституційною проблемою – НАДС

Молодь не прагне працювати на державній службі, хоча її закликають працювати в держсекторі.

ВККС затвердила новий Регламент: голову та заступника голови ВККС тепер можна відкликати з посад

Наразі невідомо, чи запровадить у себе таку ж ініціативу Вища рада правосуддя.

  1. У світі

Ілон Маск анонсував запуск нових преміум-підписок у соцмережі X

18:02, 20 жовтня 2023
Соцмережа незабаром запустить два нові рівні преміум-підписки.
Ілон Маск анонсував запуск нових преміум-підписок у соцмережі X
Джерело фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Ілон Маск заявив, що соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, незабаром запустить два нові рівні преміум-підписки.

Про це пише «Reuters»

«Один дешевший із усіма функціями, але без зменшення реклами, а інший – дорожчий, але без реклами», — написав Маск.

Маск не надав більш детальної інформації про плани щодо підписки.

Раніше ми розповідали, що соціальна мережа Ілона Маска X (Twitter) оголосила про тестування платного доступу для нових користувачів, щоб розміщувати публікації та взаємодіяти з іншими дописами.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України