ЕС планирует разрешить странам-членам самостоятельно блокировать импорт газа из россии и Беларуси

Предварительное решение планируют одобрить 8 декабря.

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Европейский Союз рассматривает план по делегированию странам-членам права запрещать компаниям из россии и Беларуси доступ к европейским газопроводам и LNG-терминалам, - сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

В соответствующем проекте документа отмечается, что любая страна-член ЕС будет иметь возможность "частично или, если это оправдано, полностью" запрещать компаниям из россии и Беларуси доступ к своим газопроводам и LNG-терминалам, с целью защиты собственных жизненно важных интересов безопасности.

По словам представителя Европейского Союза, предложенная инициатива может послужить основой для разрыва контрактов энергетических компаний ЕС с российскими поставщиками газа, избежав значительных компенсаций за расторжение соглашений.

Указано, что представители стран-членов ЕС и Европарламента могут одобрить предварительный вариант этого решения до 8 декабря. Окончательный текст должен быть официально утвержден парламентом и странами-членами Европейского Союза.

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