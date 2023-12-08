ЄС планує дозволити країнам-членам самостійно блокувати імпорт газу з росії та Білорусі

Попереднє рішення планують схвалити 8 грудня.

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Європейський Союз розглядає план щодо делегування країнам-членам права забороняти компаніям з росії та Білорусі доступ до європейських газопроводів і LNG-терміналів, – повідомляє Financial Times, посилаючись на власні джерела.

У відповідному проєкті документа відзначається, що будь-яка країна-член ЄС матиме можливість "частково або, якщо це виправдано, повністю" забороняти компаніям з росії та Білорусі доступ до своїх газопроводів і LNG-терміналів, з метою захисту власних життєво важливих інтересів безпеки.

За словами представника Європейського Союзу, запропонована ініціатива може послужити підґрунтям для розриву контрактів енергетичних компаній ЄС з російськими постачальниками газу, уникнувши значних компенсацій за розірвання угод.

Зазначено, що представники країн-членів ЄС та Європарламенту можуть схвалити попередній варіант цього рішення до 8 грудня. Остаточний текст повинен бути офіційно затверджений парламентом та країнами-членами Європейського Союзу.

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