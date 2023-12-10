Венгерские перевозчики выйдут протестовать на один из пунктов пропуска с Украиной

С понедельника венгерские забастовки начнутся на пограничном пункте пропуска «Загонь – Чоп».

Источник фото: podiji.ko.net.ua

Ассоциация венгерских автоперевозчиков объявила о проведении демонстрации на пограничном пункте пропуска «Загонь – Чоп» с понедельника, 11 декабря, подобной протестам польских и словацких водителей, - говорится в заявлении MKFE.

Организация выразила поддержку пострадавшим предприятиям и их членам, понимая сложную ситуацию, в которую они попали.

Отметив серьезные последствия для рынка, ассоциация использовала различные средства и меры для решения этой проблемы. Они проводили протесты, инициировали переговоры с партнерскими организациями стран V4, отправляли резолюцию в Европейскую Комиссию и требовали решительных действий от правительства Венгрии и Европейской Комиссии.

По итогам этих действий, 18 декабря Евросоюз и Украина снова сядут за стол переговоров. Венгерские перевозчики верят, что возможен прорыв в переговорах, вместо нынешней жесткой позиции, и в конце концов отметили, что регулирование соглашений между ЕС и Украиной должно быть более благоприятным для венгерских перевозчиков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.