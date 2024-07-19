Глобальный ИТ-сбой вызвал задержки в европейских портах

Проблемы с ИТ-системами повлияли на работу контейнерных терминалов в Роттердаме и Гданьске.

Источник фото: Rail.insider

Из-за глобального сбоя в работе ИТ-систем в Европе была нарушена деятельность портов и судоходства. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению крупнейшего порта Европы - Роттердама в Нидерландах - ожидается, что проблемы коснутся некоторых из трех тысяч компаний, которые его используют. Также проблемы зафиксированы на контейнерном терминале Baltic Hub в польском Гданьске, где заявили о препятствиях в работе терминала.

Напомним, глобальный ИТ-сбой парализовал работу авиакомпаний, банков и бирж по всему миру. В частности, в Украине технические неполадки коснулись работы «Новой почты», Sense Bank и Vodafone. В Vodafone объяснили, почему исчезла мобильная связь.

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