Практика судов
  1. В Украине

В Украине обновили форму билета на автобусы: как он выглядит

14:44, 19 июля 2024
Электронный билет может быть на телефоне или любом другом цифровом гаджете и равноценен напечатанному билету.
В Украине обновили форму билета на автобусы: как он выглядит
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что изменена форма билета на автобусные маршруты. Теперь билет может быть произвольной формы, главное — чтобы были отражены основные атрибуты, в которых нуждаются пассажиры и требуются профильное законодательство.

Изменения вступают в силу через три месяца со дня официальной публикации – то есть 19 октября. За это время перевозчики могут подготовиться к использованию обновленной формы билета.

 «Утвержденный приказ полностью отвечает недавно одобренному Закону, который, среди прочего, вводит электронную форму билета. Перевозчики уже давно не соблюдали существующую форму из-за ряда рудиментарных атрибутов. Поэтому мы со своей стороны привели в соответствие форму билета с действующим регулированием и убрали ничем не обоснованные элементы. Наша задача, чтобы билет был удобен пассажиру и перевозчику, обеспечивал информативность и гарантии для клиентов.

Следующий шаг – это утвердить технические требования к автоматизированным системам учета оплаты проезда таким образом, чтобы они были совместимы друг с другом. Для этого мы должны провести детальный скрининг уже работающих в регионах систем и наработать оптимальную модель для использования органами местного самоуправления и перевозчиками», – подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Среди основных изменений:

- отменена норма цвета и размера билета, тарифных зон, в зависимости от вида сообщения. Теперь не важно, какого цвета и размера будет билет – главное наличие обязательных элементов.

- определены обязательные реквизиты – это информация о маршруте, стоимости проезда, регистрационном номере билета, времени и дате отправления и прибытия рейса, информация о перевозчике и операторе автоматизированной системы учета оплаты проезда (в случае ее введения), данные о страховании. Также среди обязательных реквизитов – срок действия билета, если на маршруте действует автоматизированная система учета оплаты проезда.

- урегулировано понятие формы электронного билета в соответствии с действующим Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте», который вступил в силу 28 июня.

Также обновленный приказ определяет, что электронный билет может быть на телефоне или любом другом цифровом гаджете и является равноценным напечатанному билету.

Напомним, в начале июня Верховная Рада одобрила законопроект №5705. Он создает предпосылки для внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в порядок назначения пенсий госслужащим

Правительство по-новому определило порядок назначения пенсий государственным служащим.

В Дії будет информация об открытых исполнительных производствах за нарушение военного учета

Дія будет сообщать не о штрафе ТЦК за нарушение правил военного учета, а об открытом исполнительном производстве, по которому будут взимать средства и имущество уклониста.

Для некоторых компаний могут ввести «экономическую» мобилизацию – что это значит

Для отдельных предприятий могут ввести «экономическую» мобилизацию в законе об экономическом бронировании.

Даниил Гетманцев объяснил, почему налоговикам повысили зарплаты, и призвал их честно исполнять обязанности

Гетманцев обратился к налоговикам: «Несмотря на войну, государство нашло возможность повысить ваши зарплаты и взаимно общество ожидает от вас честного, добросовестного и профессионального исполнения обязанностей».

Денис Малюська прокомментировал законопроект о соглашениях для коррупционеров: «Соглашения о признании виновности – это триумф эффективности над справедливостью»

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что «примитивная дискредитация института и общая критика законопроекта без малейшего понимания идеи, доктрины и зарубежных практик, то есть традиционная фб активность – это хуже преступления».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України