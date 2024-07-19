За что должен платить пациент, если у него запланирована хирургическая операция

Для пациентов, у которых должна состояться операция, пакетом «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» предусмотрен комплекс медицинских услуг от предоперационного осмотра, обследований до операции, обеспечения лекарствами, послеоперационного ухода. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.
Так, в НСЗУ отмечают, что речь идет о:
Полный список бесплатных услуг можно просмотреть на сайте НСЗУ в разделе «Требования ПМГ 2024» (п. 39).
Однако в Нацслужбе здоровья обращают внимание, что за консультацию анестезиолога, анестезию, назначенные обследования, расходные материалы для операции, круглосуточное врачебное наблюдение и медсестринский уход – за все это пациенты платить не должны, если обратятся в больницу, имеющую договор с НСЗУ за пакетом «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях».
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