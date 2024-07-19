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За что должен платить пациент, если у него запланирована хирургическая операция

19:42, 19 июля 2024
За анестезию, назначенные обследования, расходные материалы для операции, круглосуточное врачебное наблюдение и медсестринский уход не надо платить в больнице, которая имеет договор с НСЗУ по пакету.
За что должен платить пациент, если у него запланирована хирургическая операция
Источник фото: іStock / Getty Images
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Для пациентов, у которых должна состояться операция, пакетом «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» предусмотрен комплекс медицинских услуг от предоперационного осмотра, обследований до операции, обеспечения лекарствами, послеоперационного ухода. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

Так, в НСЗУ отмечают, что речь идет о:

  • Первоначальный осмотр пациентов врачом с определением дальнейшего маршрута.
  • Лабораторное и инструментальное обследование.
  • Предоперационный осмотр анестезиологом, а также своевременное обезболивание, анестезиологическое обеспечение, при необходимости – процедурная седация, на всех этапах диагностики и лечения.
  • Собственно хирургические операции.
  • Интенсивная терапия в случае возникновения угрожающих жизни пациентов состояний.
  • Обеспечение лекарствами, снабжение которых осуществляется путем централизованных закупок Минздрава, а также определенными Национальным перечнем основных лекарственных средств, необходимыми медицинскими изделиями и расходными материалами.
  • Круглосуточное врачебное наблюдение и медсестринский уход.
  • Питание в условиях стационара.

Полный список бесплатных услуг можно просмотреть на сайте НСЗУ в разделе «Требования ПМГ 2024» (п. 39).

Однако в Нацслужбе здоровья обращают внимание, что за консультацию анестезиолога, анестезию, назначенные обследования, расходные материалы для операции, круглосуточное врачебное наблюдение и медсестринский уход – за все это пациенты платить не должны, если обратятся в больницу, имеющую договор с НСЗУ за пакетом «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях».

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