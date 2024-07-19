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Поставщик «скорых» нарушил сроки поставки, прокуратура подала иск на 7 млн гривен

21:44, 19 июля 2024
Прокуратура требует штрафных санкций за нарушение сроков поставки автомобилей скорой помощи.
Поставщик «скорых» нарушил сроки поставки, прокуратура подала иск на 7 млн гривен
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Дарницкая окружная прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Киевской области с требованием наложить на поставщика автомобилей скорой помощи штрафные санкции на сумму более 7 млн гривен из-за нарушения сроков поставки. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Во время выполнения своих конституционных полномочий прокуратура выявила факт ненадлежащего выполнения условий договора закупки автомобилей скорой помощи, финансируемого из государственного бюджета.

Согласно результатам публичной закупки, между ГП «Медицинские закупки Украины» и частным обществом был заключен договор на поставку 49 автомобилей экстренной скорой медицинской помощи общей стоимостью почти 83 млн гривен. Государственное предприятие осуществило 100% предоплату за товар, согласовав с поставщиком сроки поставки.

Однако поставщик нарушил условия договора, задержав поставку автомобилей более чем на 30 календарных дней. В связи с этим прокуратура подала исковое заявление о взыскании неустойки.

На данный момент суд открыл производство по делу, продолжается судебное разбирательство.

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