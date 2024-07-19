Постачальник «швидких» порушив строки поставки, прокуратура подала позов на 7 млн гривень

Прокуратура вимагає штрафних санкцій за порушення строків поставки автомобілів швидкої допомоги.

Дарницька окружна прокуратура подала позов до Господарського суду Київської області з вимогою накласти на постачальника автомобілів швидкої допомоги штрафні санкції на суму понад 7 млн гривень через порушення строків поставки. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Під час виконання своїх конституційних повноважень прокуратура виявила факт неналежного виконання умов договору закупівлі автомобілів швидкої допомоги, фінансованого з державного бюджету.

Згідно з результатами публічної закупівлі, між ДП «Медичні закупівлі України» та приватним товариством було укладено договір на поставку 49 автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги загальною вартістю майже 83 млн гривень. Державне підприємство здійснило 100% передоплату за товар, узгодивши з постачальником строки поставки.

Однак постачальник порушив умови договору, затримавши поставку автомобілів на понад 30 календарних днів. У зв'язку з цим прокуратура подала позовну заяву про стягнення неустойки.

На даний момент суд відкрив провадження у справі, триває судовий розгляд.

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