За що має платити пацієнт, якщо у нього запланована хірургічна операція

Для пацієнтів, у яких має відбутися операція, пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» передбачено комплекс медичних послуг від передопераційного огляду, обстежень до власне операції, забезпечення ліками, післяопераційного догляду. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
Так, у НСЗУ зазначають, що мова йде про:
Повний перелік безоплатних послуг можна переглянути на сайті НСЗУ в розділі «Вимоги ПМГ 2024» (п. 39).
Однак, у Нацслужбі здоров'я звертають увагу, що за консультацію анестезіолога, анестезію, призначені обстеження, витратні матеріали для операції, цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд – за все це пацієнти платити не мають, якщо звернуться в лікарню, яка має договір із НСЗУ за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах».
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