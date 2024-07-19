За що має платити пацієнт, якщо у нього запланована хірургічна операція

За анестезію, призначені обстеження, витратні матеріали для операції, цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд платити не треба в лікарні, яка має договір із НСЗУ по пакету.

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Для пацієнтів, у яких має відбутися операція, пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» передбачено комплекс медичних послуг від передопераційного огляду, обстежень до власне операції, забезпечення ліками, післяопераційного догляду. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Так, у НСЗУ зазначають, що мова йде про:

Первинний огляд пацієнтів лікарем із визначенням подальшого маршруту.

Лабораторні та інструментальні обстеження.

Передопераційний огляд анестезіологом, а також своєчасне знеболення, анестезіологічне забезпечення, за необхідності – процедурна седація, на всіх етапах діагностики та лікування тощо.

Власне хірургічні операції.

Інтенсивна терапія у випадку виникнення загрозливих для життя пацієнтів станів.

Забезпечення ліками, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, а також визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами.

Цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд.

Харчування в умовах стаціонару.

Повний перелік безоплатних послуг можна переглянути на сайті НСЗУ в розділі «Вимоги ПМГ 2024» (п. 39).

Однак, у Нацслужбі здоров'я звертають увагу, що за консультацію анестезіолога, анестезію, призначені обстеження, витратні матеріали для операції, цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд – за все це пацієнти платити не мають, якщо звернуться в лікарню, яка має договір із НСЗУ за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах».

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