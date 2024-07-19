В Україні оновили форму квитка на автобуси: як він виглядає

Електронний квиток може бути на телефоні чи будь-якому іншому цифровому гаджеті та є рівноцінним надрукованому квитку.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що було змінено форму квитка на автобусні маршрути. Тепер квиток може бути довільної форми, головне — щоб були відображені основні атрибути, яких потребують пасажири та які вимагає профільне законодавство.

Зміни набирають чинності через три місяці з дня офіційної публікації – тобто 19 жовтня. За цей час перевізники зможуть підготуватися до використання оновленої форми квитка.

«Затверджений наказ повністю відповідає нещодавно схваленому Закону, який, серед іншого, запроваджує електронну форму квитка. Перевізники вже давно не дотримувались існуючої форми через низку рудиментарних атрибутів. Тому ми, зі свого боку, привели у відповідність форму квитка із чинним регулюванням та прибрали нічим не обґрунтовані елементи. Наше завдання, щоб квиток був зручним для пасажира та перевізника, забезпечував інформативність та гарантії для клієнтів.

Наступний крок – це затвердити технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду таким чином, щоб вони були сумісними одна з одною. Для цього ми маємо провести детальний скринінг таких систем, що вже працюють в регіонах, та напрацювати оптимальну модель для використання органами місцевого самоврядування та перевізниками», – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Серед основних змін:

- скасовано норму щодо кольору та розміру квитка, тарифних зон, залежно від виду сполучення. Тепер не має значення, якого кольору та розміру буде квиток – головне наявність обов’язкових елементів.

- визначено обов’язкові реквізити – це інформація про маршрут, вартість проїзду, реєстраційний номер квитка, час та дату відправлення і прибуття рейсу, інформація про перевізника та оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду (у разі її запровадження), дані про страхування. Також серед обов’язкових реквізитів - строк/термін дії квитка, якщо на маршруті діє автоматизована система обліку оплати проїзду.

- врегульовано поняття форми електронного квитка у відповідності з чинним Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті», що набув чинності 28 червня.

Також, оновлений наказ визначає, що електронний квиток може бути на телефоні чи будь-якому іншому цифровому гаджеті та є рівноцінним надрукованому квитку.

Нагадаємо, на початку червня Верховна Рада схвалила законопроєкт №5705. Він створює передумови до впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті.

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