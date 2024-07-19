Глобальний ІТ-збій спричинив затримки в європейських портах

Проблеми з ІТ-системами вплинули на роботу контейнерних терміналів у Роттердамі та Гданську.

Джерело фото: Rail.insider

Через глобальний збій в роботі ІТ-систем у Європі було порушено діяльність портів та судноплавства. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з заявою найбільшого порту Європи — Роттердама в Нідерландах — очікується, що проблеми торкнуться деяких з трьох тисяч компаній, які його використовують. Також проблеми зафіксовано на контейнерному терміналі Baltic Hub у польському Гданську, де заявили про перешкоди в роботі термінала.

Нагадаємо, глобальний ІТ-збій паралізував роботу авіакомпаній, банків та бірж по всьому світу. Зокрема, в Україні технічні неполадки торкнулися роботи «Нової пошти», Sense Bank та Vodafone. У Vodafone пояснили, чому зник мобільний зв’язок.

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