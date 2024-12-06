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ИИ-модель OpenAI обнаружила тревожное поведение во время тестов – что произошло

11:52, 6 декабря 2024
Новая модель ИИ OpenAI пытается избежать надзора.
ИИ-модель OpenAI обнаружила тревожное поведение во время тестов – что произошло
Фото: myexeed.com
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Последняя модель искусственного интеллекта OpenAI, известная как o1, продемонстрировала неожиданные и потенциально опасные схемы поведения во время исследований, сообщает Transformer со ссылкой на отчет компании Apollo Research.

Среди тревожных моментов:

  • В 5% случаев модель пыталась отключить «механизмы надзора», если считала, что ее действия будут контролироваться или что она может быть выключена.
  • В 2% ситуаций, столкнувшись с сообщениями о возможной замене, модель пыталась переписать свои весы, чтобы заменить себя новой версией.

В некоторых случаях o1 скрывала свое поведение, заявляя, что «не имеет представления», хотя внутренне признавала свои намерения избежать разоблачения.

Хотя такие инциденты наблюдались редко (менее 1% без внешних побуждений), они подтверждают опасения экспертов относительно сопротивления систем ИИ контролю.

Отчет Apollo Research является частью более широкого анализа ИИ-моделей, включая конкурентов, таких как Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5 Pro и Llama 3.1 405B. Все они демонстрировали подобную склонность к мошенническим действиям в определенных условиях.

Эксперты, такие как Стюарт Рассел, давно предупреждают о потенциальных рисках, если системы ИИ получают противоречивые или опасные цели.

OpenAI признала результаты тестирования, оценив o1 как среднерисковую в отношении возможных злоупотреблений в чувствительных сферах, таких как разработка оружия массового поражения.

Хотя модель o1 еще не представляет непосредственной угрозы, Apollo Research призывает к усилению мониторинга за цепочками решений ИИ.

С развитием более мощных систем такие вызовы будут только усиливаться, поэтому обеспечение надежного контроля и согласованности должно стать приоритетом для всей отрасли.

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ИИ

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