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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь, видео

15:06, 19 апреля 2025
В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь, видео
Фото иллюстративное, источник фото: Flickr
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В канун православной Пасхи, в субботу, 19 апреля, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня.

Согласно Библии, когда апостол Петр вошел в пещеру с могилой Христа, гроб светился чистым светом. Тела внутри не было, а Иисус воскрес из мертвых.

С тех пор в Иерусалиме ежегодно проводят службу в Храме Гроба Господнего, где вспоминают это событие. В центре церкви находится Кувуклия - небольшая часовня, где и находится гробница Христа. Это главная святыня всех христиан.

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