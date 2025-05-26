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В Швейцарии построили самое высокое 3D-печатное здание в мире – фото

16:57, 26 мая 2025
Tor Alva высотой 30 метров появилась в селе с 12 жителями.
В Швейцарии построили самое высокое 3D-печатное здание в мире – фото
Фото: Dezeen
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В швейцарском альпийском селе Муленьс завершено возведение Tor Alva - самого высокого в мире здания, напечатанного на 3D-принтере. Как сообщает Dezeen, уникальная башня стала архитектурным украшением региона и новым символом современного подхода к строительству.

Tor Alva (в переводе - «Белая башня») появилась на месте старой кузницы. Ее архитектура - многослойная, как праздничный торт - отсылает к кондитерскому наследию региона. Конструкция высотой 30 метров держится на 32 спиральных полых колоннах, изготовленных с помощью 3D-печати. Весь процесс печати длился 900 часов, а строительство - пять месяцев.

Проект реализовал культурный фонд Origen вместе со Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ETH Zurich). По данным NZZ, башня обошлась в 4,5 миллиона швейцарских франков, что более чем вдвое превысило запланированный бюджет.

Tor Alva имеет четыре этажа, последний из которых будет выполнять функцию смотровой площадки и сцены для культурных событий. Конструкция модульная - ее можно разобрать и перевезти в другое место.

Башня будет доступна для туристов: экскурсия будет стоить 100 франков и будет включать дегустацию десерта. В Муленьси, где сейчас живет всего 12 человек, Tor Alva простоит пять лет - именно столько времени у нее есть на то, чтобы привлечь внимание к исчезающей деревне XIX века. После этого башню планируют перевезти.

Фото: Dezeen

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Швейцария строительство

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