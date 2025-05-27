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Мужчина считал, что принял наследство путем вступления в управление наследственным имуществом, но оказалось, что свидетельство о праве на наследство выдано другому лицу – что решил Верховный Суд

15:59, 27 мая 2025
Суды указали, что исковые требования обоснованы, однако мужчина пропустил срок исковой давности.
Мужчина считал, что принял наследство путем вступления в управление наследственным имуществом, но оказалось, что свидетельство о праве на наследство выдано другому лицу – что решил Верховный Суд
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Факт неполучения истцом свидетельства о праве на наследство и отсутствие в законодательстве ограничения срока, в течение которого наследник должен оформить свои наследственные права, не свидетельствует о неприменении исковой давности к таким требованиям. Выдача свидетельства о праве на наследство другому наследнику или лицу, не являющемуся наследником, нарушает права других лиц, имеющих право на наследство.

Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 5 марта 2025 года по делу № 367/3618/21 по иску мужчины к его брату о признании свидетельства о праве на наследство по закону недействительным, признании права собственности на 1/2 долю наследственного имущества и снятии с него ареста.

Обстоятельства дела

Истец обосновал свои требования тем, что был зарегистрирован вместе с отцом, поэтому после его смерти считал, что принял наследство путем вступления в управление и владение наследственным имуществом, в частности, унаследовал 1/2 дома. Однако, обратившись в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство (октябрь 2020 года), он узнал, что свидетельство о праве на наследство по закону было выдано нотариусом в 1984 году его брату на весь принадлежавший наследодателю жилой дом без учета того, что фактически существует другой наследник первой очереди, также принявший наследство.

Истец считал, что такое свидетельство нарушает его права как другого наследника и фактически делает невозможным дальнейшее оформление прав на часть наследственного имущества.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, мотивируя решение тем, что исковые требования обоснованы, но истец пропустил срок исковой давности, о применении которой просил ответчик.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов, основываясь на следующем.

Оспаривание свидетельства происходит по воле соответствующего лица, законодатель не предусмотрел конструкцию ничтожности свидетельства, поэтому к такому требованию применяется исковая давность.

Правовая природа требования о признании свидетельства о праве на наследство недействительным не исключает применения к нему исковой давности.

По своей сути требование о признании свидетельства о праве на наследство недействительным не может быть приравнено или квалифицировано как негаторный иск.

Факт неполучения истцом свидетельства о праве на наследство и отсутствие установленного законом срока для оформления наследственных прав не доказывает, что у такого наследника не возникло право на иск. Выдача свидетельства о праве на наследство другому наследнику (или лицу, не являющемуся наследником) препятствует завершению оформления наследственных прав другим наследником, который не получил свидетельство, а значит, свидетельствует о возникновении у этого наследника права на иск в материально-правовом аспекте.

В таких случаях течение срока исковой давности начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Если лицо докажет, что о существовании такого свидетельства узнало позже, течение срока исковой давности следует связывать именно с этим моментом.

Автор: Наталя Мамченко

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