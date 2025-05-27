Украинцам объяснили, какие права имеют дети с инвалидностью и их родители

Дети с инвалидностью имеют право на государственную социальную помощь до 18 лет в размере 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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В Офисе Омбудсмена напоминают, какие права имеют дети с инвалидностью и их родители.

Отмечается, что согласно Конвенции ООН о правах ребенка, все дети равны в своих правах, независимо от каких-либо различий, включая наличие инвалидности.

Украинское законодательство также гарантирует равные права для детей с инвалидностью. Конституция Украины и другие нормативно-правовые акты закрепляют эти права. Однако на практике дети с инвалидностью могут сталкиваться с предвзятым отношением, дискриминацией и трудностями в реализации своих прав. Поэтому важна постоянная работа общества и государства над обеспечением равных возможностей и условий для всех детей, независимо от их состояния здоровья.

Основными нормативными документами, регулирующими социальную защиту детей с инвалидностью, являются:

Закон Украины «Об охране детства»;

Закон Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине»;

Закон Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»;

Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми».

Статьей 26 Закона Украины «Об охране детства» определена защита прав детей с инвалидностью и детей с нарушениями умственного или физического развития.

Дискриминация детей с инвалидностью и детей с нарушениями умственного или физического развития запрещается.

Государство способствует созданию детям с инвалидностью и детям с нарушениями умственного или физического развития необходимых условий, равных с другими гражданами возможностей для полноценной жизни и развития с учетом индивидуальных способностей и интересов, гарантирует предоставление им соответствующей материальной помощи.

С целью создания условий для беспрепятственного доступа детей с инвалидностью и детей с нарушениями физического развития к объектам социальной инфраструктуры, планирование и застройка населенных пунктов, формирование жилых районов, разработка проектных решений, строительство и реконструкция домов, сооружений и их комплексов, объектов и средств общественного транспорта должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине».

Дети с инвалидностью имеют право на:

государственную социальную помощь до 18 лет – назначается в размере 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

предоставление бесплатных или на льготных условиях на основании индивидуальной программы реабилитации услуг по социально-бытовому и медицинскому обслуживанию, вспомогательные средства реабилитации, медицинские изделия, а также автомобили, кресла-коляски с электроприводом;

бесплатное приобретение лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения; дошкольное воспитание, обучение лиц с инвалидностью в общих или специальных образовательных учреждениях;

обучение в инклюзивной среде; сопровождение во время образовательного процесса (ассистента учителя/ассистента ученика);

бесплатное обучение музыке, изобразительному, художественно-прикладному искусству в общих учебных заведениях или специальных внешкольных учебных заведениях (для одаренных детей с инвалидностью);

создание специальных условий во время сдачи внешнего независимого оценивания/национального мультипредметного теста;

бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний;

внеочередное обслуживание в любых кассах, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, предоставляющих любые услуги населению;

приоритет перед другими лицами на прохождение предусмотренных законодательством видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины, контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории и выезда с таких территорий;

пересечение государственной границы в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения;

бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси) при наличии удостоверения или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, который выдается на бесплатной основе;

50-процентную скидку стоимости проезда на внутренних линиях (маршрутах) воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая;

дети с инвалидностью из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, проживающие в семьях попечителей, приемных семьях, детских домах семейного типа, государственных или коммунальных детских учреждениях, после достижения совершеннолетия обеспечиваются жильем в порядке, установленном статьей 33 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине».

Для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью:

- статьей 51 Кодекса законов о труде Украины определено, что сокращенная продолжительность рабочего времени может устанавливаться за счет собственных средств предприятий, учреждений, организаций для работников, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

- согласно статье 1821 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Более детальный перечень услуг и льгот можно узнать в органе социальной защиты населения, ЦПАУ или центре предоставления социальных услуг/центре социальных служб.

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