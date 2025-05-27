Украинцам объяснили, какие права имеют дети с инвалидностью и их родители

В Офисе Омбудсмена напоминают, какие права имеют дети с инвалидностью и их родители.
Отмечается, что согласно Конвенции ООН о правах ребенка, все дети равны в своих правах, независимо от каких-либо различий, включая наличие инвалидности.
Украинское законодательство также гарантирует равные права для детей с инвалидностью. Конституция Украины и другие нормативно-правовые акты закрепляют эти права. Однако на практике дети с инвалидностью могут сталкиваться с предвзятым отношением, дискриминацией и трудностями в реализации своих прав. Поэтому важна постоянная работа общества и государства над обеспечением равных возможностей и условий для всех детей, независимо от их состояния здоровья.
Основными нормативными документами, регулирующими социальную защиту детей с инвалидностью, являются:
Закон Украины «Об охране детства»;
Закон Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине»;
Закон Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»;
Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми».
Статьей 26 Закона Украины «Об охране детства» определена защита прав детей с инвалидностью и детей с нарушениями умственного или физического развития.
Дискриминация детей с инвалидностью и детей с нарушениями умственного или физического развития запрещается.
Государство способствует созданию детям с инвалидностью и детям с нарушениями умственного или физического развития необходимых условий, равных с другими гражданами возможностей для полноценной жизни и развития с учетом индивидуальных способностей и интересов, гарантирует предоставление им соответствующей материальной помощи.
С целью создания условий для беспрепятственного доступа детей с инвалидностью и детей с нарушениями физического развития к объектам социальной инфраструктуры, планирование и застройка населенных пунктов, формирование жилых районов, разработка проектных решений, строительство и реконструкция домов, сооружений и их комплексов, объектов и средств общественного транспорта должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине».
Дети с инвалидностью имеют право на:
Для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью:
- статьей 51 Кодекса законов о труде Украины определено, что сокращенная продолжительность рабочего времени может устанавливаться за счет собственных средств предприятий, учреждений, организаций для работников, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;
- согласно статье 1821 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.
Более детальный перечень услуг и льгот можно узнать в органе социальной защиты населения, ЦПАУ или центре предоставления социальных услуг/центре социальных служб.
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