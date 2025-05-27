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Кабмин выделил Укрзализныце более 4,3 млрд грн

16:00, 27 мая 2025
Средства направят на обеспечение бесперебойных пассажирских и грузовых перевозок в условиях военного положения.
Кабмин выделил Укрзализныце более 4,3 млрд грн
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Во вторник, 27 мая, Кабинет Министров Украины принял решение о выделении более 4,3 млрд гривен финансовой поддержки Укрзализныце. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Средства направят на обеспечение бесперебойных пассажирских и грузовых перевозок в условиях военного положения.

Речь идет, в частности, о:

  • осуществлении рейсов в регионы, где идут или возможны боевые действия,
  • перевозке раненых военнослужащих,
  • сохранении доступности перевозок для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), военных и членов их семей и т.д.

В министерстве напомнили, что тарифы «Укрзализныци» на пассажирские перевозки не менялись с 2021 года, а на грузовые – с середины 2022 года.

«Государственная поддержка железной дороги позволит обеспечить доступность транспортных услуг для населения и поддержать конкурентоспособность отечественных товаров, особенно экспортного направления.

Такое решение соответствует европейским подходам, ведь в странах ЕС ежегодно выделяют значительную государственную помощь на социально важные перевозки и развитие транспортной инфраструктуры», - заявили в ведомстве.

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Кабинет Министров Украины Укрзализныця

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