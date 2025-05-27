Кабмін виділив Укрзалізниці понад 4,3 млрд гривень

Кошти спрямують на забезпечення безперебійних пасажирських та вантажних перевезень в умовах воєнного стану.

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У вівторок, 27 травня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення понад 4,3 млрд гривень фінансової підтримки Укрзалізниці. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Кошти спрямують на забезпечення безперебійних пасажирських та вантажних перевезень в умовах воєнного стану.

Мова йде зокрема про:

▪️ задійснення рейсів до регіонів, де тривають або можливі бойові дії,

▪️ перевезення поранених військовослужбовців,

▪️ збереження доступності перевезень для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), військових та членів їхніх родин тощо.

У міністерстві нагадали, що тарифи «Укрзалізниці» на пасажирські перевезення не змінювались з 2021 року, а на вантажні – з середини 2022-го.

«Державна підтримка залізниці дозволить забезпечити доступність транспортних послуг для населення та підтримати конкурентоспроможність вітчизняних товарів, особливо експортного спрямування.

Таке рішення відповідає європейським підходам, адже у країнах ЄС щороку виділяють значну державну допомогу на соціально важливі перевезення та розвиток транспортної інфраструктури», - заявили у відомстві.

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