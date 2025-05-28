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Судья отклонил коллективный иск на $1 млрд после того, как адвокат сослался на фальшивые прецеденты, созданные ИИ

14:12, 28 мая 2025
Адвокат был признан неспособным вести дело и оштрафован за процессуальное нарушение.
Судья отклонил коллективный иск на $1 млрд после того, как адвокат сослался на фальшивые прецеденты, созданные ИИ
Фото: ynetnews.com
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В Израиле окружной суд Тель-Авива постановил отклонить запрос на одобрение коллективного иска на сумму около 1 млрд долларов против израильских фондов здравоохранения. Это решение последовало после того, как адвокат, представляющий ассоциацию, которая подала запрос, полагался на инструмент ИИ, ссылаясь на несуществующие правовые прецеденты, пишет Ynetnews.

Кроме того, судья Илан Дафни приказал адвокату выплатить $1320 в качестве издержек Фонду экономического здоровья, который добивался отклонения иска, а также $1320 в государственную казну. Судья также принял довод о том, что адвокат ассоциации не может выступать в качестве представителя в этом судебном разбирательстве.

Запрос на одобрение коллективного иска был подан ассоциацией против фондов здравоохранения в Израиле, утверждающей о нехватке услуг по охране психического здоровья в обществе и необоснованной доступности. Утверждалось, что застрахованные лица были вынуждены терпеть необоснованные задержки в получении услуг по охране психического здоровья, на которые они имели право. Эти претензии были отклонены фондами здравоохранения.

В ходе разбирательства Clalit Health Services в своем ходатайстве об отклонении коллективного иска утверждала, что ассоциация и ее адвокат, которые пытались подать иск на сумму не менее 1 миллиарда долларов против всех израильских фондов здравоохранения, по-видимому, слепо полагались на инструмент ИИ и не провели даже минимальных проверок юридических документов, которые они представили. Фонд здравоохранения также утверждал, что такое серьезное поведение не должно допускаться, и запрос на одобрение должен быть отклонен, с определением, что адвокат не подходит для управления таким разбирательством.

В ответ адвокат ассоциации утверждал, что ошибка была немедленно исправлена, не было никакой попытки уйти от ответственности, а ошибка возникла из-за добросовестного использования признанной юридической базы данных без осознания того, что она может содержать ошибочные ссылки. Однако судья вынес решение в пользу отклонения запроса на коллективный иск и возложения личных расходов на адвоката, который его подал.

Адвокат, подавший коллективный иск, ответил: «Я глубоко сожалею, что все пострадавшие лица могут не получить компенсацию из-за ошибки, допущенной при использовании юридической базы данных как якобы надежного источника для судебных прецедентов. Мне жаль, что процедура затмила суть, но у меня нет иного выбора, кроме как согласиться с решением».

В постановлении суда указано, что адвокат, который слепо полагается на инструменты ИИ и включает ссылки на несуществующие правовые прецеденты и законодательные положения в свои юридические документы, просто не может выступать в качестве представителя истца в групповом иске.

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