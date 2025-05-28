Суддя відхилив колективний позов на $1 млрд після того, як адвокат послався на фальшиві прецеденти, створені ШІ

Адвоката визнали нездатним вести справу та оштрафували за процесуальне порушення.

Фото: ynetnews.com

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В Ізраїлі окружний суд Тель-Авіва постановив відхилити запит на затвердження колективного позову на суму близько 1 млрд доларів проти ізраїльських фондів охорони здоров’я. Це рішення послідувало після того, як адвокат, який представляв асоціацію, яка подала запит, покладався на інструмент ШІ, посилаючись на неіснуючі правові прецеденти, пише Ynetnews.

Крім того, суддя Ілан Дафні наказав адвокату виплатити 1320 доларів як витрати Фонду економічного здоров’я, який добивався відхилення позову, а також 1320 доларів до державної казни. Суддя також прийняв довід про те, що адвокат асоціації не може виступати як представник у цьому судовому розгляді.

Запит на затвердження колективного позову був поданий асоціацією проти фондів охорони здоров’я в Ізраїлі, яка стверджувала про нестачу послуг із охорони психічного здоров’я в суспільстві та необґрунтовану доступність. Заявлялось, що застраховані особи були змушені терпіти необґрунтовані затримки у отриманні послуг із охорони психічного здоров’я, на які вони мали право. Ці претензії були відхилені фондами охорони здоров’я.

Під час розгляду Clalit Health Services у своєму клопотанні про відхилення колективного позову стверджувала, що асоціація та її адвокат, які намагались подати позов на суму не менше 1 мільярда доларів проти всіх ізраїльських фондів охорони здоров’я, очевидно, сліпо покладались на інструмент ШІ і не провели навіть мінімальних перевірок юридичних документів, які вони надали. Фонд охорони здоров’я також заявив, що таку серйозну поведінку не слід допускати, і запит на затвердження слід відхилити, визначивши, що адвокат не підходить для ведення такого розгляду.

У відповідь адвокат асоціації стверджував, що помилку було негайно виправлено, не було жодної спроби уникнути відповідальності, а помилка виникла через добросовісне використання визнаної юридичної бази даних без усвідомлення, що вона може містити хибні посилання. Проте суддя виніс рішення на користь відхилення запиту на колективний позов і поклав особисті витрати на адвоката, який його подав.

Адвокат, який подав колективний позов, відповів: «Я глибоко шкодую, що всі постраждалі можуть не отримати компенсацію через помилку, допущену при використанні юридичної бази даних як нібито надійного джерела для судових прецедентів. Мені шкода, що процедура затьмарила суть, але в мене немає іншого вибору, ніж погодитися з рішенням».

У постанові суду зазначено, що адвокат, який сліпо покладається на інструменти ШІ і включає посилання на неіснуючі правові прецеденти та законодавчі положення у свої юридичні документи, просто не може виступати як представник позивача в груповому позові.

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