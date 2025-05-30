Чешский суд наказал учительницу, которая оправдывала агрессию РФ в Украине перед учениками

Суд в Праге приговорил учительницу к условному сроку за пророссийские тезисы.

Фото: Profimedia.cz

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Суд в Чехии признал учительницу Мартину Беднаржову виновной в распространении дезинформации о российском вторжении в Украину и приговорил ее к условному сроку, одновременно запретив преподавать в течение трех лет и обязав пройти курс повышения медиаграмотности. Об этом сообщает CTK.

Суть дела

Инцидент произошел на уроке истории в одном из пражских лицеев в начале апреля 2022 года, несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ. По обвинению, Беднаржова отрицала факты военных преступлений российской армии, утверждала, что в Киеве «ничего не происходит», называла украинские СМИ предвзятыми, а боевые действия в Украине - оправданным способом «для россиян справиться с ситуацией». Восьмиклассники, которые не соглашались с ней, записали эти высказывания и передали записи в управление образования.

Позиции сторон

Обвинение настаивало, что как учительница с тридцатилетним стажем Беднаржова злоупотребляла своим авторитетом, навязывая ученикам в возрасте 13-14 лет вредные и явно искаженные утверждения о войне. Судья отметила, что агрессия России была осуждена международным сообществом и широко освещена в СМИ, поэтому учительница должна была знать правду.

Защита и сама Беднаржова называют дело политическим: она заявила, что лишь выразила собственные взгляды о том, что СМИ якобы не дают правдивой картины событий, и что «резня в Буче до сих пор не расследуется». По убеждению учительницы, ее судят не за факт отрицания военных преступлений, а за «неугодные» взгляды.

Что решил суд

Подольский районный суд Праги, рассмотрев дело в третий раз (ранее дважды оправдывал, однако Верховный суд отменил эти решения), признал Беднаржову виновной в распространении дезинформации, оправдывающей агрессию РФ. Суд назначил ей условный срок и запрет преподавания на три года, обязал пройти курс по повышению медиаграмотности. Судья подчеркнула, что наказание носит воспитательный характер и направлено на защиту прав детей на объективную информацию.

Решение еще не вступило в законную силу - обе стороны могут подать апелляцию.

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