Чеський суд покарав вчительку, яка виправдовувала агресію РФ в Україні перед учнями

Суд у Празі засудив учительку до умовного терміну за проросійські тези.

Фото: Profimedia.cz

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Суд у Чехії визнав вчительку Мартіну Беднаржову винною в розповсюдженні дезінформації про російське вторгнення в Україну та засудив її до умовного терміну, одночасно заборонивши викладати протягом трьох років і зобов’язавши пройти курс підвищення медіаграмотності. Про це повідомляє CTK.

Суть справи

Інцидент трапився на уроці історії в одному з пражських ліцеїв на початку квітня 2022 року, кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ. За обвинуваченням, Беднаржова заперечувала факти військових злочинів російської армії, стверджувала, що в Києві «нічого не відбувається», називала українські ЗМІ упередженими, а бойові дії в Україні — виправданим способом «для росіян впоратися з ситуацією». Восьмикласники, що не погоджувалися з нею, записали ці висловлювання та передали записи в управління освіти.

Позиції сторін

Обвинувачення наполягало, що як учителька з тридцятирічним стажем Беднаржова зловживала своїм авторитетом, нав’язуючи учням віком 13–14 років шкідливі та явно спотворені твердження про війну. Суддя відзначила, що агресія Росії була засуджена міжнародною спільнотою і широко висвітлена в ЗМІ, тому вчителька мала знати правду.

Захист і сама Беднаржова називають справу політичною: вона заявила, що лише висловила власні погляди про те, що ЗМІ нібито не дають правдивої картини подій, та що «різанина в Бучі досі не розслідується». На переконання вчительки, її судять не за факт заперечення військових злочинів, а за «неугодні» погляди.

Що вирішив суд

Подільський районний суд Праги, розглянувши справу втретє (раніше двічі виправдовував, однак Верховний суд скасував ці рішення), визнав Беднаржову винною у поширенні дезінформації, що виправдовує агресію РФ. Суд призначив їй умовний термін та заборону викладання на три роки, зобов’язав пройти курс з підвищення медіаграмотності. Суддя підкреслила, що покарання має виховний характер і спрямоване на захист прав дітей на об’єктивну інформацію.

Рішення ще не набрало законної сили — обидві сторони можуть подати апеляцію.

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