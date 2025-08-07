Практика судов
  1. В мире

Договоренность о встрече Трампа с Путиным в ближайшие дни — согласована

11:16, 7 августа 2025
Место встречи Трампа с Путиным также согласовано, но дата пока неизвестна.
Договоренность о встрече Трампа с Путиным в ближайшие дни — согласована
Фото: washingtonpost.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США и РФ согласовали договоренность о встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

Место встречи тоже согласовано, о нем сообщат позже.

Встреча может состояться уже на следующей неделе, однако, сколько именно дней продлится подготовка, пока неизвестно.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — отметил он.

Также Марко Рубио указал, что «впервые появились конкретные вещи, которые Россия запросила, чтобы закончить эту войну. До этого у нас такого не было».

«Что у нас есть — это лучшее понимание условий, на которых Россия будет готова закончить войну. Сейчас нам нужно будет сравнить это с тем, что европейцы и, главным образом, что украинцы будут готовы принять. Что мы хотим понять — как сделать эти позиции ближе», — добавил он.

Американские медиа сообщали, что Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского.

По данным The New York Times, Трамп сообщил о своих планах по поводу встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским во время разговора с европейскими лидерами.

Ожидается, что саммит состоится в узком формате — без участия европейских лидеров, только с Трампом, Путиным и Зеленским.

Один из собеседников сообщил, что европейские лидеры, которые ранее стремились координировать мирные усилия, похоже, согласились с инициативой Трампа.

В переговорах с Трампом 6 августа, кроме Зеленского, участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Виткофф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США россия путин Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Военных из ТЦК нужно убрать с улиц — доставкой в ТЦК должна заниматься полиция — военный омбудсмен Ольга Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова указала, что доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция, а не военные из ТЦК — как и предусмотрено действующим законодательством.

Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции

Главы ряда комитетов Верховной Рады внесли законопроект, которым предлагается увольнять чиновников по инициативе парламента вследствие неудовлетворительной работы

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді