Договоренность о встрече Трампа с Путиным в ближайшие дни — согласована

США и РФ согласовали договоренность о встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

Место встречи тоже согласовано, о нем сообщат позже.

Встреча может состояться уже на следующей неделе, однако, сколько именно дней продлится подготовка, пока неизвестно.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — отметил он.

Также Марко Рубио указал, что «впервые появились конкретные вещи, которые Россия запросила, чтобы закончить эту войну. До этого у нас такого не было».

«Что у нас есть — это лучшее понимание условий, на которых Россия будет готова закончить войну. Сейчас нам нужно будет сравнить это с тем, что европейцы и, главным образом, что украинцы будут готовы принять. Что мы хотим понять — как сделать эти позиции ближе», — добавил он.

Американские медиа сообщали, что Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского.

По данным The New York Times, Трамп сообщил о своих планах по поводу встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским во время разговора с европейскими лидерами.

Ожидается, что саммит состоится в узком формате — без участия европейских лидеров, только с Трампом, Путиным и Зеленским.

Один из собеседников сообщил, что европейские лидеры, которые ранее стремились координировать мирные усилия, похоже, согласились с инициативой Трампа.

В переговорах с Трампом 6 августа, кроме Зеленского, участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Виткофф.

