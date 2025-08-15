Во время встречи Трампа и Путина над их головами пролетели истребители F-35 и бомбардировщик-невидимка B-2, фото и видео

По данным, бомбардировщик B-2 использовался США для ударов по Ирану.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп и Путин встретились на военной базе города Анкоридж на Аляске.

Пока Трамп и Путин встречались на взлётной полосе, над ними пролетели американские военные самолёты, в том числе истребители F-35 и, вероятно, стратегический бомбардировщик-«невидимка» B-2.

Они занимаются охраной воздушного пространства на саммите.

Как известно, B-2 имеют стелс-технологии и способны нести тяжелейшие американские бомбы и ядерное оружие.

По данным, бомбардировщик B-2 использовался США для ударов по Ирану.

Как известно, переговоры состоятся в формате «три на три». В них примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Виткофф.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил CNN, что Путина будут сопровождать глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник по внешней политике Юрий Ушаков.

Лозунг саммита — «В стремлении к миру» (Pursuing Peace).

