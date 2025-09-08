Практика судов
  В мире

Apple выплатит $95 млн по делу о прослушивании Siri — детали

10:54, 8 сентября 2025
Иск касался жалоб пользователей на то, что Siri фиксировала приватные разговоры без голосовой команды или нажатия кнопки.
Федеральный суд США утвердил мировое соглашение между Apple и пользователями Siri в размере 95 миллионов долларов по делу о нарушении приватности. Об этом сообщает Courthouse News.

Иск Lopez v. Apple, поданный еще в 2019 году, касался жалоб пользователей на то, что Siri фиксировала частные разговоры без команды «Hey, Siri!» или нажатия кнопки.

Истцы утверждали, что компания передавала записи подрядчикам для анализа с целью улучшения работы ассистента и могла использовать их в рекламных целях.

В январе Apple согласилась выплатить компенсацию, хотя официально свою вину не признала. Судья Джеффри С. Уайт из Северного округа Калифорнии в четверг окончательно утвердил соглашение.

Согласно условиям, компенсацию могут получить все нынешние и бывшие владельцы устройств с Siri в США и на территориях, чьи конфиденциальные разговоры были непреднамеренно записаны с 17 сентября 2014 года по 31 декабря 2024 года и, вероятно, переданы третьим сторонам.

Каждый пользователь получит до $20 за устройство, но не более чем за пять гаджетов. Если после выплат останутся неиспользованные средства, они не вернутся Apple, а будут распределены по договоренности сторон.

Адвокаты могут претендовать на вознаграждение до $28,6 млн из общей суммы, а главные истцы — до $10 тыс. каждый в качестве компенсации за выполнение роли представителей группы.

Инструкции по получению выплат будут разосланы по электронной почте, также планируется информационная кампания в медиа для привлечения потенциальных участников.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
