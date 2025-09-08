Практика судов
  1. В мире

В Австралии футбольное поле закрыли на месяц из-за гнезда агрессивной птицы, фото

22:36, 8 сентября 2025
Власти Австралии поставили на паузу футбол из-за птицы, которая отложила яйцо прямо на центральной линии поля.
В Австралии футбольное поле закрыли на месяц из-за гнезда агрессивной птицы, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Австралии футбольное поле закрыли из-за дикого птица, который отложил яйцо прямо на центральной линии поля. Об этом сообщает телеканал 9News.

Так, в спортивном комплексе Jerrabomberra Regional Sports Complex недалеко от Канберры матчи приостановили как минимум на месяц.

Речь идет о хохлатом пловере — охраняемой австралийской птице, известной агрессивным поведением, особенно при защите потомства.

Сначала Служба национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса (NPWS) посоветовала не трогать кладку, поэтому поле пришлось закрыть. Матчи на выходных перенесли на другие площадки.

Теперь команда сможет вернуться на стадион только после того, как яйца вылупятся, либо когда власти получат разрешение на их постепенное перемещение.

Как объяснили в региональном совете Квинбьян-Палеранг, NPWS выдала специальную лицензию, позволяющую переносить гнездо на небольшие расстояния.

«Мы следим за гнездом каждый день. Если видим, что родители не двигаются вместе с ним, кладку возвращают на прежнее место», — сообщил представитель совета.

Задача осложнилась после того, как птица отложила еще два яйца. В то же время чиновники уверяют: игры, запланированные на этих выходных, должны состояться без изменений, а финальные матчи не пострадают.

Хохлатые пловеры обитают по всей Австралии, чаще всего — в открытых травянистых местностях возле водоемов. Они любят гнездиться на открытых пространствах, в том числе спортивных полях или даже крышах зданий, поскольку так легче наблюдать за хищниками. Эти птицы активно защищают свои яйца и могут атаковать людей или животных, которые подходят слишком близко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

животные футбол Австралия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Нардепу Федору Христенко инкриминируют системное влияние на НАБУ — его показания могут расставить точки над «і»

Судя по формулировкам, которые приводит ОГП и СБУ, показания Федора Христенко могут пролить свет на общую ситуацию в НАБУ.

«Превратит суды в статистов»: в Минобороны выступили против законопроекта 13452, который запрещает судам смягчать наказание военным за неповиновение

В Минобороны указали, что предложенные законопроектом 13452 изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о международном коммерческом арбитраже

Законодатели предлагают предусмотреть, что изменения, касающиеся расширения компетенции международного арбитража, распространяются также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу нового закона.

МИД сможет напрямую инициировать вопросы о применении и отмене санкций — правительство внесло законопроект

Закон о санкциях предлагается дополнить нормой о том, что решение об отмене санкций принимается на основании резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, решений и регламентов Совета ЕС, а также решений уполномоченного органа иностранного государства, если это не противоречит национальным интересам Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду