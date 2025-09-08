В Австралии футбольное поле закрыли на месяц из-за гнезда агрессивной птицы, фото

Власти Австралии поставили на паузу футбол из-за птицы, которая отложила яйцо прямо на центральной линии поля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Австралии футбольное поле закрыли из-за дикого птица, который отложил яйцо прямо на центральной линии поля. Об этом сообщает телеканал 9News.

Так, в спортивном комплексе Jerrabomberra Regional Sports Complex недалеко от Канберры матчи приостановили как минимум на месяц.

Речь идет о хохлатом пловере — охраняемой австралийской птице, известной агрессивным поведением, особенно при защите потомства.

Сначала Служба национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса (NPWS) посоветовала не трогать кладку, поэтому поле пришлось закрыть. Матчи на выходных перенесли на другие площадки.

Теперь команда сможет вернуться на стадион только после того, как яйца вылупятся, либо когда власти получат разрешение на их постепенное перемещение.

Как объяснили в региональном совете Квинбьян-Палеранг, NPWS выдала специальную лицензию, позволяющую переносить гнездо на небольшие расстояния.

«Мы следим за гнездом каждый день. Если видим, что родители не двигаются вместе с ним, кладку возвращают на прежнее место», — сообщил представитель совета.

Задача осложнилась после того, как птица отложила еще два яйца. В то же время чиновники уверяют: игры, запланированные на этих выходных, должны состояться без изменений, а финальные матчи не пострадают.

Хохлатые пловеры обитают по всей Австралии, чаще всего — в открытых травянистых местностях возле водоемов. Они любят гнездиться на открытых пространствах, в том числе спортивных полях или даже крышах зданий, поскольку так легче наблюдать за хищниками. Эти птицы активно защищают свои яйца и могут атаковать людей или животных, которые подходят слишком близко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий