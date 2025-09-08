В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко назвал «волной информационной пропаганды по дискредитации парламента» ситуацию вокруг законопроектов 13260 и 13452 об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 13260 предлагает отменить возможность освобождения от уголовной ответственности за СЗЧ и дезертирство, совершенные после вступления им в силу как законом. А законопроект 13452 — вводит запрет судам смягчать наказание военнослужащим за неповиновение приказам командира, в частности, суды не смогут назначать наказание с испытательным сроком.

«Я очень хочу, чтобы военное руководство наконец вышло в публичную плоскость, возможно, даже провести круглые столы и объяснить обществу свои инициативы. Потому что так вы можете потерять доверие и от депутатов», — подчеркнул Федиенко в своем сообщении в соцсетях.

Напомним, оба законопроекта подверглись значительной критике, в том числе, со стороны юридического сообщества. Относительно законопроекта 13452 уже высказались Военный омбудсмен Ольга Решетилова и Минобороны, которые не поддержали его в части запрета судам смягчать наказание военнослужащим.

При этом ранее Минобороны, как свидетельствуют данные Кабмина, сообщило об отсутствии замечаний к законопроекту и указало, что «законопроект поддерживается».

В свою очередь, глава правоохранительного комитета Рады Сергей Ионушас указал на то, что «около 20 командиров воинских частей настаивали на принятии законопроекта» об отмене возможности смягчить наказание за неповиновение военнослужащих.

Он добавил, что Генштаб ВСУ выразил принципиальную поддержку этого законопроекта письмом за подписью начальника Генерального штаба. Ранее мы публиковали это письмо начальника Генштаба, однако приложение в виде писем командиров на сайте Верховной Рады отсутствует.

«Я хочу объяснить, что народные депутаты Украины не инициируют эти законы, потому что им так хочется. На каждый инициированный закон, который касается военного направления, — это предложение непосредственно самих военных. Если общество имеет какие-то претензии — оно должно, в первую очередь, их направить к инициаторам», — указал Александр Федиенко.

«Наша армия — это отражение нашего общества. Мы не имеем сейчас профессиональной армии, и я уверен, что во время таких конфликтов ее просто не может существовать. Наша армия — это обычные граждане, которые вчера были менеджерами, водителями, электриками, юристами и т.д. В гражданской жизни каждый из них может позволить себе «послать» руководителя, может вообще уволиться, может вообще не выйти на работу и так далее. Частично это перешло и в нашу армию. Когда я довольно часто слышу «я здесь хочу служить, здесь не хочу служить, здесь командир идиот, я лучше знаю, как надо, чтобы было» и так далее. Я никоим образом не оправдываю ни командиров, ни депутатов. Командиры нижнего звена имеют также приказы, которые они должны выполнять.

Довольно часто, когда я возвращался из зоны ведения боевых действий, я писал об этом, что есть командиры, которые умеют коммуницировать с подчиненными и выстраивать доверие, потому что они понимают, что это непрофессиональные военные. А есть командиры, которые, к сожалению, этого еще не понимают. Но любая армия мира может быть сильной только при условии, если базируется на четкой, возможно, где-то жесткой дисциплине», — заявил Федиенко.

«Законопроект 13260 (отмена возможности освобождения от уголовной ответственности за дезертирство и СЗЧ в будущем — прим. ред.) принят в первом чтении, и будет двигаться дальше. Потому что по факту, получив инициативу от военных относительно смягчения (депутаты предупреждали о рисках), мы получили схемы. Переводов, вообще избегания службы: ушел, потом БРЕЗ (батальон резерва ВСУ, служит для временного размещения военнослужащих, которые добровольно возвращаются в ряды ВСУ после самовольного оставления части — прим. ред.), потом снова ушел, потом снова БРЕЗ, я знаю военных, которые уже так год скитаются.

С переводами — это отдельная дискуссионная тематика, которой должны заниматься исключительно военные. Но действительно, иногда понимаешь командира, который не отпускает специалиста, потому что у него просто некем его заменить. А специалист хочет уйти, потому что его товарищи служат в другом военном подразделении», — подчеркнул член комитета по нацбезопасности.

Автор: Наталя Мамченко

