У комітеті з нацбезпеки вказали, що законопроекти про посилення покарання за СЗЧ і непокору «це пропозиція безпосередньо самих військових»

Олександр Федієнко вважає, що відбувається «дискредитація» парламенту і закликає військове керівництво вийти у публічну площину з комунікацією стосовно законопроектів 13260 та 13452.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко назвав «хвилею інформаційної пропаганди з дискредитації парламенту» ситуацію навколо законопроектів 13260 та 13452 про посилення покарання за СЗЧ та непокору.

Як писала «Судово-юридична газета», законопроект 13260 пропонує скасувати можливість звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство, вчинені після набуття ним чинності як законом. А законопроект 13452 – вводить заборону судам пом’якшувати покарання військовослужбовцям за непокору наказам командира, зокрема, суди не зможуть призначати покарання з іспитовим строком.

«Я дуже хочу, щоб військове керівництво нарешті вийшло в публічну площину, можливо, навіть провести круглі столи і пояснити суспільству свої ініціативи. Бо так ви можете втратити довіру і від депутатів» – підкреслив Федієнко у своєму дописі в соцмережах.

Нагадаємо, обидва законопроекти зазнали значної критики, у тому числі, з боку юридичної спільноти. Стосовно законопроекту 13452 вже висловилися Військовий омбудсман Ольга Решетилова та Міноборони, які не підтримали його в частині заборони судам пом’якшувати покарання військовослужбовцям.

При цьому раніше Міноборони, як свідчать дані Кабміну, повідомило про відсутність зауважень до законопроекту і вказало, що «законопроект підтримується».

В свою чергу, голова правоохоронного комітету Ради Сергій Іонушас вказав на те, що «близько 20 командирів військових частин наполягали на прийнятті законопроекту» про скасування можливості пом’якшити покарання за непокору військовослужбовців.

Він додав, що Генштаб ЗСУ висловив принципову підтримку цього законопроекту листом за підписом начальника Генерального штабу. Раніше ми публікували цей лист начальника Генштабу, однак додаток у вигляді листів командирів на сайті Верховної Ради відсутній.

«Я хочу пояснити, що народні депутати України не ініціюють ці закони, тому що їм так хочеться. На кожен ініційований закон, який стосується військового напрямку - це пропозиція безпосередньо самих військових. Якщо суспільство має якісь претензії – воно повинно, в першу чергу, їх спрямувати до ініціаторів», вказав Олександр Федієнко.

«Наша армія це відображення нашого суспільства. Ми не маємо зараз професійної армії, і я впевнений, що під час таких конфліктів її просто не може існувати. Наша армія це звичайні громадяни, які вчора були менеджерами, водіями, електриками, юристами тощо. У цивільному житті кожен з них може дозволити собі «послати» керівника, може взагалі звільнитись, може взагалі не вийти на роботу і так далі. Частково це перейшло і в нашу армію. Коли я досить часто чую «я тут хочу служити, тут не хочу служити, тут командир ідіот, я краще знаю, як треба, щоб було» і так далі. Я жодним чином не виправдовую ні командирів, ні депутатів. Командири нижньої ланки мають також накази, які вони повинні виконувати.

Досить часто, коли я повертався з зони ведення бойових дій я писав про це, що є командири які вміють комунікувати з підлеглими і вибудовувати довіру, бо вони розуміють, що це непрофесійні військові. А є командири, які на жаль, цього ще не розуміють. Але будь-яка армія світу може бути сильною тільки за умови, якщо базується на чіткій, можливо, десь жорсткій дисципліні» – заявив Федієнко.

«Законопроект 13260 (скасування можливості звільнення від кримінальної відповідальності за дезертирство та СЗЧ у майбутньому – прим. ред.) прийнятий у першому читанні, і буде рухатись далі. Бо по факту, отримавши ініціативу від військових щодо пом’якшення (депутати попереджали про ризики), ми отримали схеми. Переводів, взагалі уникання від служби: пішов, потім БРЕЗ (батальйон резерву ЗСУ, слугує для тимчасового розміщення військовослужбовців, які добровільно повертаються до лав ЗСУ після самовільного залишення частини – прим. ред.), потім знову пішов, потім знову БРЕЗ, я знаю військових, які вже так рік блукають.

З переводами – це окрема дискусійна тематика, якою повинні займатись виключно військові. Але дійсно, інколи розумієш командира, який не відпускає фахівця, бо в нього просто немає ким його замінити. А фахівець хоче піти, бо його товариші служать в іншому військовому підрозділі», підкреслив член комітету з нацбезпеки.

Автор: Наталя Мамченко

