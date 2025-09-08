Практика судов
  1. В Украине

Налоговая назвала случаи, когда возможен административный арест имущества

22:54, 8 сентября 2025
К примеру, арест имущества может быть применен, если плательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге.
Административный арест имущества налогоплательщика является исключительным способом обеспечения выполнения налогоплательщиком его обязанностей, определённых законом.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, при каких обстоятельствах может быть применён арест имущества налогоплательщика.

В соответствии со ст. 94 Налогового кодекса Украины, арест может быть применён в ряде случаев, в частности:

  • налогоплательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;
  • физическое лицо, имеющее налоговый долг, выезжает за границу;
  • налогоплательщик отказывается от проведения документальной или фактической проверки при наличии законных оснований для её проведения либо от допуска должностных лиц контролирующего органа;
  • отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление хозяйственной деятельности, а также в случае отсутствия регистраторов расчётных операций и/или программных регистраторов расчётных операций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, кроме случаев, определённых законодательством;
  • отсутствует регистрация лица как налогоплательщика в контролирующем органе, если такая регистрация является обязательной согласно НКУ, либо когда налогоплательщик, получивший налоговое уведомление или имеющий налоговый долг, совершает действия по вывозу имущества за пределы Украины, его сокрытию или передаче другим лицам;
  • налогоплательщик отказывается от проведения проверки состояния сохранности имущества, находящегося в налоговом залоге;
  • налогоплательщик не допускает налогового управляющего к составлению акта описания имущества, которое передаётся в налоговый залог;
  • налогоплательщик (его должностные лица либо лица, осуществляющие наличные расчёты и/или ведущие деятельность, подлежащую лицензированию) отказывается от проведения в соответствии с требованиями НКУ инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, средств (снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличности);
  • нерезидент начинает и/или осуществляет хозяйственную деятельность через постоянное представительство на территории Украины без постановки на налоговый учёт, что подтверждается актом проверки.

