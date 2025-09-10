Генсек НАТО Рютте на связи с польским руководством

НАТО отреагировало на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши.

В ночь на 10 сентября многочисленные российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, где их перехватили системы противовоздушной обороны Польши и НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт в соцсети Х.

«Прошлой ночью многочисленные дроны вошли в воздушное пространство Польши, где их встретили польская и натовская системы ПВО. Генсек НАТО Марк Рютте поддерживает связь с польским руководством, и НАТО тесно консультируется с Польшей», – отметила Харт.

Между тем Беларусь заявила, что дроны, нарушившие воздушное пространство Польши, были «заблудившимися».

Напомним, российские «Шахиды» нарушили воздушное пространство Польши, была задействована авиация. Премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал экстренное заседание правительства.

Кроме того, Польша объявила срочную мобилизацию резервистов войск территориальной обороны.

Добавим, что российский дрон разрушил крышу частного дома и автомобиль в Люблинском воеводстве.

