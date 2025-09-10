Практика судов
Российский дрон разрушил крышу частного дома и автомобиль в Люблинском воеводстве Польши

09:56, 10 сентября 2025
Осколки беспилотника, сбитого истребителем F-16, упали на жилой дом.
Фото: Interia Wydarzenia
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники, атаковавшие Украину, неоднократно нарушили воздушное пространство Польши, а один из них привел к разрушению жилого дома в селе Вырики Люблинского воеводства. Об этом сообщило издание Onet Wiadomości со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По данным польских военных, обломки беспилотника, сбитого истребителем F-16, упали на жилой дом, полностью разрушив его крышу. Здание расположено между начальной школой и муниципальной администрацией. По предварительной информации, жертв в результате инцидента нет. «Мы получили сообщение об обнаружении дрона в Вириках, службы проверяют эту информацию», — отметил заместитель инспектора Анджей Фийолек, представитель Воеводского управления полиции в Люблине, в интервью «Dziennik Wschodni».

Мэр Выриков Бернард Блащук рассказал, что пока не установлено, попал ли в дом дрон или ракета, но это выясняют соответствующие органы. «Самое главное, что никто не пострадал. Полиция и пожарная служба охраняют место происшествия, а мы в мэрии формируем кризисную команду для помощи жителям. Мы обеспечим семью необходимой поддержкой, в частности для восстановления крыши. Ущерб оценит специальная комиссия», — заявил он. Блащук также отметил, что на момент удара в доме находились люди, которым оказана психологическая помощь.

Мэр добавил, что еще один беспилотник был сбит на границе между муниципалитетами Вирики и Дембова Клода. «Кризисной ситуации у нас нет. Что касается других зданий, то дополнительных повреждений не зафиксировано», – подчеркнул он.

Напомним, российские «Шахиды» нарушили воздушное пространство Польши, была задействована авиация. Премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал экстренное заседание правительства.

Кроме того, Польша объявила срочную мобилизацию резервистов войск территориальной обороны.

Польша россия обстрел дрон

