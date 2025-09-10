Практика судів
Російський дрон зруйнував дах приватного будинку та авто в Люблінському воєводстві Польщі

09:56, 10 вересня 2025
Уламки безпілотника, збитого винищувачем F-16, впали на житловий будинок.
Фото: Interia Wydarzenia
У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники, які атакували Україну, неодноразово порушили повітряний простір Польщі, а один із них спричинив руйнування житлового будинку в селі Вирики Люблінського воєводства. Про це повідомило видання Onet Wiadomości з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За даними польських військових, уламки безпілотника, збитого винищувачем F-16, впали на житловий будинок, повністю зруйнувавши його дах. Будівля розташована між початковою школою та муніципальною адміністрацією. За попередньою інформацією, жертв внаслідок інциденту немає. «Ми отримали повідомлення про виявлення дрона у Вириках, служби перевіряють цю інформацію», – зазначив заступник інспектора Анджей Фійолек, речник Воєводського управління поліції в Любліні, в інтерв’ю «Dziennik Wschodni».

Мер Вирик Бернард Блащук розповів, що наразі не встановлено, чи в будинок влучив дрон чи ракета, але це з’ясовують відповідні органи. «Найголовніше, що ніхто не постраждав. Поліція та пожежна служба охороняють місце події, а ми в мерії формуємо кризову команду для допомоги мешканцям. Ми забезпечимо родину необхідною підтримкою, зокрема для відновлення даху. Збитки оцінить спеціальна комісія», – заявив він. Блащук також зазначив, що на момент удару в будинку перебували люди, яким надано психологічну допомогу.

Мер додав, що ще один безпілотник був збитий на кордоні між муніципалітетами Вирики та Дембова Клода. «Кризової ситуації в нас немає. Щодо інших будівель, то додаткових пошкоджень не зафіксовано», – підкреслив він.

Нагадаємо, російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі, була задіяна авіація. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав екстрене засідання уряду.

Крім того, Польща оголосила термінову мобілізацію резервістів військ територіальної оборони.

