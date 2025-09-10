Практика судів
  1. У світі

Генсек НАТО Рютте на звʼязку з польським керівництвом

11:26, 10 вересня 2025
НАТО відреагувало на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.
Генсек НАТО Рютте на звʼязку з польським керівництвом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 10 вересня численні російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, де їх перехопили системи протиповітряної оборони Польщі та НАТО. Про це повідомила речниця НАТО Еллісон Харт у соцмережі Х.

«Минулої ночі численні дрони увійшли в повітряний простір Польщі, де їх зустріли польська та натівська системи ППО. Генсек НАТО Марк Рютте підтримує зв'язок з польським керівництвом та НАТО тісно консультується з Польщею», – зазначила Харт.

Тим часом Білорусь заявила, що дрони, які порушили повітряний простір Польщі, були «заблукалими».

Нагадаємо, російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі, була задіяна авіація. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав екстрене засідання уряду.

Крім того, Польща оголосила термінову мобілізацію резервістів військ територіальної оборони.

Додамо, російський дрон зруйнував дах приватного будинку та авто в Люблінському воєводстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо призначення покарання у разі вчинення нового злочину під час іспитового строку

У разі вчинення нового злочину під час іспитового строку, покарання, від якого особа була звільнена з випробуванням, вважається невідбутою частиною покарання та стає реальним, яке має приєднуватися до покарання за новим вироком – Верховний Суд.

Кабмін вніс новий законопроект про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Рішення ВККС повинно містити оцінку та бали по кожному критерію, за яким проводиться оцінка практичного завдання – Верховний Суд задовольнив позов кандидата до апеляційних судів

Верховний Суд скасував рішення ВККС, вказавши, що у її рішенні мають відображатися відомості про оцінку кожного елемента практичного завдання та кількість балів за кожен елемент, що буде свідчити про відсутність ознак суб`єктивного або дискримінаційного підходу ВККС під час оцінювання.

Верховний Суд скасував рішення ВККС стосовно кандидата, який не пройшов етап співбесід у конкурсі до апеляційних судів

КАС ВС вказав, що вмотивованість рішення ВККС про визнання особи такою, що не підтвердила здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді, є не лише формальним дотриманням вимог закону, а повинна забезпечити дотримання принципу правової визначеності.

Держдеп США розірвав меморандуми з країнами Європи щодо спільного відслідковування інформації у соцмережах та медіа

Раніше державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що відділ Держдепу, раніше відомий як Global Engagement Center, витратив мільйони доларів на цензуру.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду