Генсек НАТО Рютте на звʼязку з польським керівництвом

НАТО відреагувало на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 10 вересня численні російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, де їх перехопили системи протиповітряної оборони Польщі та НАТО. Про це повідомила речниця НАТО Еллісон Харт у соцмережі Х.

«Минулої ночі численні дрони увійшли в повітряний простір Польщі, де їх зустріли польська та натівська системи ППО. Генсек НАТО Марк Рютте підтримує зв'язок з польським керівництвом та НАТО тісно консультується з Польщею», – зазначила Харт.

Тим часом Білорусь заявила, що дрони, які порушили повітряний простір Польщі, були «заблукалими».

Нагадаємо, російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі, була задіяна авіація. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав екстрене засідання уряду.

Крім того, Польща оголосила термінову мобілізацію резервістів військ територіальної оборони.

Додамо, російський дрон зруйнував дах приватного будинку та авто в Люблінському воєводстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.