Практика судов
  1. В мире

Это неприемлемо, — Орбан отреагировал на залет российских шахедов в Польшу

20:44, 10 сентября 2025
Виктор Орбан сказал, что нарушение территориальной целостности Польши неприемлемо.
Это неприемлемо, — Орбан отреагировал на залет российских шахедов в Польшу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нарушение территориальной ценности Польши неприемлемо.

"Венгрия полностью солидарна с Польшей после недавнего инцидента с дроном. Нарушение территориальной целостности Польши неприемлемо", - заявил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что эти события свидетельствуют о необходимости достичь мира между Украиной и РФ, к чему якобы регулярно призывает Венгрия.

"Этот инцидент доказывает, что наша политика призывать к миру в войне между Россией и Украиной разумна и рациональна. Жизнь в тени войны полна рисков и опасностей. Пора положить этому конец", - подчеркнул Орбан.

По его словам, этот инцидент доказывает, что политика Венгрии "призывов к миру в войне между Россией и Украиной разумна и рациональна".

Также Орбан подчеркнул, что Венгрия поддерживает инициативы президента США Дональда Трампа по достижению мира.

Напомним, российские шахеды нарушили воздушное пространство Польши, была задействована авиация. Премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал экстренное заседание правительства.

Кроме того, Польша объявила срочную мобилизацию резервистов войск территориальной обороны.

Добавим, что российский дрон разрушил крышу частного дома и автомобиль в Люблинском воеводстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Венгрия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин опубликовал постановление о повышении должностных окладов помощникам судей, ВСП и ВККС

К окладам помощников в Верховном Суде, ВАКС, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей применят повышающий коэффициент 1,45, для местных общих судов коэффициент составит 1,25.

КСУ принял решение по делу относительно обнародования актов органов адвокатского самоуправления

Дело, которое привело к конституционной жалобе, касалось решения Совета адвокатов Украины «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины».

Квалификационный экзамен для кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда: известны даты сдачи экзамена

Квалификационный экзамен будет происходить с 1 октября по 14 ноября.

Онлайн-платформы по продаже товаров будут отчитываться перед Налоговой службой о доходах подотчетных продавцов — Кабмин внес законопроект

Цифровые платформы должны будут отчитываться о доходах граждан, которые через их площадки предлагают в аренду квартиры, парковочные места, автомобили, продают товары или оказывают личные услуги.

«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой, но ее нужно сделать», – Ирина Мудрая

В Офисе Президента сообщили об активизации работы над новой картой местных судов Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду