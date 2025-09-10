Это неприемлемо, — Орбан отреагировал на залет российских шахедов в Польшу

Виктор Орбан сказал, что нарушение территориальной целостности Польши неприемлемо.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нарушение территориальной ценности Польши неприемлемо.

"Венгрия полностью солидарна с Польшей после недавнего инцидента с дроном. Нарушение территориальной целостности Польши неприемлемо", - заявил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что эти события свидетельствуют о необходимости достичь мира между Украиной и РФ, к чему якобы регулярно призывает Венгрия.

"Этот инцидент доказывает, что наша политика призывать к миру в войне между Россией и Украиной разумна и рациональна. Жизнь в тени войны полна рисков и опасностей. Пора положить этому конец", - подчеркнул Орбан.

По его словам, этот инцидент доказывает, что политика Венгрии "призывов к миру в войне между Россией и Украиной разумна и рациональна".

Также Орбан подчеркнул, что Венгрия поддерживает инициативы президента США Дональда Трампа по достижению мира.

Напомним, российские шахеды нарушили воздушное пространство Польши, была задействована авиация. Премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал экстренное заседание правительства.

Кроме того, Польша объявила срочную мобилизацию резервистов войск территориальной обороны.

Добавим, что российский дрон разрушил крышу частного дома и автомобиль в Люблинском воеводстве.

