Це неприйнятно, — Орбан відреагував на заліт російських шахедів у Польщу

Віктор Орбан сказав, що порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що порушення територіальної цінності Польщі є неприйнятним.

"Угорщина повністю солідарна з Польщею після нещодавнього інциденту з дроном. Порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним", - заявив Орбан.

Угорський прем’єр додав, що ці події є свідченням необхідності досягти миру між Україною та РФ, до чого нібито регулярно закликає Угорщина.

"Цей інцидент доводить, що наша політика закликати до миру у війні між Росією та Україною є розумною та раціональною. Життя в тіні війни сповнене ризиків та небезпек. Настав час покласти цьому край", - наголосив Орбан.

Також Орбан підкреслив, що Угорщина підтримує ініціативи президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру.

Нагадаємо, російські шахеди порушили повітряний простір Польщі, була задіяна авіація. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав екстрене засідання уряду.

Крім того, Польща оголосила термінову мобілізацію резервістів військ територіальної оборони.

Додамо, російський дрон зруйнував дах приватного будинку та авто в Люблінському воєводстві.

У Польщі пояснили, чому попередження про атаку дронів над країною надійшло з запізненням.

