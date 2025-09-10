Практика судів
У Польщі пояснили, чому попередження про атаку російських шахедів надійшло людям лише зранку

15:38, 10 вересня 2025
У МВС Польщі пояснили, що попередження про атаку дронів надійшло з запізненням навмисно, щоб не викликати паніку серед населення.
Фото: Republika
У Польщі пояснили, чому попередження про атаку дронів над країною надійшло з запізненням. Про це повідомляє видання Niezalezna.

Вказується, що польські служби свідомо відклали надсилання SMS-оповіщень про нічну атаку дронів. Мешканці прикордонних регіонів — Люблінщини, Підкарпаття та Підляшшя — отримали повідомлення від Рządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) лише після 8-ї ранку, коли загроза вже фактично минула.

За інформацією прем’єр-міністра Дональда Туска, вторгнення дронів у повітряний простір Польщі відбувалося з 23:30 у вівторок до 6:30 у середу. Загалом зафіксували щонайменше 20 порушень. Попри це, перші повідомлення у медіа з’явилися лише о 03:59, коли Польська агенція преси (PAP) оприлюднила дані, отримані від військових.

Речник RCB Пйотр Блашчик пояснив, що рішення відправити сповіщення лише зранку було ухвалене свідомо.  Воно мало «допомогти в підтримці дій військових» і було спрямоване на «координацію пошуків збитих дронів».

«Ми запустили оповіщення сьогодні зранку у контексті пошуку апаратів, які могли впасти. Уночі вирішили, що найрозумніше буде поширювати інформацію через PAP», — зазначив Блашчик.

Ситуацію прокоментувала речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Гаєцька. Вона заявила, що влада не хотіла викликати паніку серед людей уночі.

«Уявіть, що о другій чи третій годині ночі надходить масове попередження. Хоча не було потреби в евакуації чи виході з дому, це могло б спровокувати хаос і надмірну реакцію», — сказала Гаєцька.

Нагадаємо, російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі, була задіяна авіація. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав екстрене засідання уряду.

Крім того, Польща оголосила термінову мобілізацію резервістів військ територіальної оборони.

Додамо, російський дрон зруйнував дах приватного будинку та авто в Люблінському воєводстві.

