В Польше объяснили, почему предупреждение об атаке российских шахедов поступило людям только утром

15:38, 10 сентября 2025
В МВД Польши объяснили, что предупреждение об атаке дронов поступило с опозданием намеренно, чтобы не вызвать панику среди населения.
В Польше объяснили, почему предупреждение об атаке российских шахедов поступило людям только утром
Фото: Republika
В Польше объяснили, почему предупреждение об атаке дронов над страной поступило с опозданием. Об этом сообщает издание Niezalezna.

Отмечается, что польские службы сознательно отложили отправку SMS-оповещений о ночной атаке дронов. Жители приграничных регионов — Люблинщины, Подкарпатья и Подляшья — получили сообщения от Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) только после 8 утра, когда угроза фактически уже миновала.

По информации премьер-министра Дональда Туска, вторжение дронов в воздушное пространство Польши происходило с 23:30 во вторник до 6:30 в среду. Всего зафиксировали не менее 20 нарушений. Несмотря на это, первые сообщения в СМИ появились лишь в 03:59, когда Польское агентство печати (PAP) опубликовало данные, полученные от военных.

Пресс-секретарь RCB Петр Блашчик объяснил, что решение отправить оповещения только утром было принято сознательно. Оно должно было «помочь в поддержке действий военных» и было направлено на «координацию поисков сбитых дронов».

«Мы запустили оповещение сегодня утром в контексте поиска аппаратов, которые могли упасть. Ночью решили, что самым разумным будет распространять информацию через PAP», — отметил Блашчик.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Гаецка. Она заявила, что власти не хотели вызвать панику среди людей ночью.

«Представьте, что в два или три часа ночи поступает массовое предупреждение. Хотя не было необходимости в эвакуации или выходе из дома, это могло бы спровоцировать хаос и чрезмерную реакцию», — сказала Гаецка.

Напомним, российские «Шахиды» нарушили воздушное пространство Польши, была задействована авиация. Премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал экстренное заседание правительства.

Кроме того, Польша объявила срочную мобилизацию резервистов войск территориальной обороны.

Добавим, что российский дрон разрушил крышу частного дома и автомобиль в Люблинском воеводстве.

Польша шахеды

