У Болгарии на пляже Бургаса нашли дрон, который выбросило из моря

Море выбросило беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Северный пляж Бургаса 12 сентября море выбросило беспилотный летательный аппарат самолетного типа. О находке сообщили по номеру 112, после чего на место прибыла специализированная команда Военно-морской базы Бургас. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Военные провели разведку и идентифицировали объект как дрон, который не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности. С разрешения начальника штаба ВМС аппарат был транспортирован на базу в Бургасе.

Фото с места происшествия уже распространили в Минобороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.