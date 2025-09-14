У Болгарії на пляжі Бургаса знайшли дрон, який викинуло з мора

З моря викинуло безпілотний літальний апарат літакового типу.

На Північному пляжі Бургаса 12 вересня з моря викинуло безпілотний літальний апарат літакового типу. Про знахідку повідомили за номером 112, після чого до місця події прибула спеціалізована команда Військово-морської бази Бургас. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Військові провели розвідку й ідентифікували об’єкт як дрон, що не містить вибухових речовин і не становить небезпеки. З дозволу начальника штабу ВМС апарат було транспортувано до бази у Бургасі.

Фото з місця події поширили в Міноборони.

