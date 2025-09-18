Еврокомиссия одобрила историческое увеличение оборонных расходов Германии

Европейская Комиссия одобрила бюджетный план Германии, который открывает путь к рекордному увеличению военных расходов.

Европейская комиссия официально одобрила многолетний бюджетный план Германии, открывающий путь к историческому увеличению расходов на оборону и инфраструктуру в крупнейшей экономике ЕС. Об этом пишет Euractiv.

Среднесрочный финансовый план Берлина, представленный в июле, предусматривает превышение Германией бюджетного порога ЕС в 3% от годового ВВП к 2027 году, сообщил чиновник Комиссии.

Однако планируемые впоследствии сокращения бюджета позволили Берлину избежать процедуры чрезмерного дефицита (EDP), которая могла бы привести к финансовым санкциям со стороны ЕС.

Кроме того, запрос Берлина на активацию национального "предохранительного механизма" - позволяющего государствам-членам увеличивать военные расходы до 1,5% годового ВВП без нарушения фискальных правил ЕС - также помог избежать EDP.

"Очевидно, что в первые два года предусмотрено фискальное расширение, а затем - корректировка и консолидация в последующие годы", - отметил чиновник, добавив, что превышение лимита в 3% должно быть "не исключительным" и "не временным", чтобы процедура EDP была открыта.

"Тот факт, что дефицит превышает 3%, не означает, что мы автоматически или обязательно должны открывать EDP ​​на этом этапе", - сказал он.

Отмечается, что решение ЕК было ожидаемым, ведь немецкие и европейские чиновники тесно координировали действия до того, как Берлин представил свой семилетний бюджетный план этим летом, как того требует обновленная версия фискальных правил ЕС, введенная в прошлом году.

Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис в июле заявил Financial Times, что Германия "должна" избежать процедуры экономического дефицита и что Брюссель фактически приветствует решение Берлина увеличить военные расходы и создать специальный фонд инфраструктуры на 500 млрд евро.

Ожидается, что план Германии будет официально одобрен министрами финансов ЕС 10 октября.

