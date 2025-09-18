Практика судов
  1. В мире

Еврокомиссия одобрила историческое увеличение оборонных расходов Германии

10:51, 18 сентября 2025
Европейская Комиссия одобрила бюджетный план Германии, который открывает путь к рекордному увеличению военных расходов.
Еврокомиссия одобрила историческое увеличение оборонных расходов Германии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия официально одобрила многолетний бюджетный план Германии, открывающий путь к историческому увеличению расходов на оборону и инфраструктуру в крупнейшей экономике ЕС. Об этом пишет Euractiv.

Среднесрочный финансовый план Берлина, представленный в июле, предусматривает превышение Германией бюджетного порога ЕС в 3% от годового ВВП к 2027 году, сообщил чиновник Комиссии.

Однако планируемые впоследствии сокращения бюджета позволили Берлину избежать процедуры чрезмерного дефицита (EDP), которая могла бы привести к финансовым санкциям со стороны ЕС.

Кроме того, запрос Берлина на активацию национального "предохранительного механизма" - позволяющего государствам-членам увеличивать военные расходы до 1,5% годового ВВП без нарушения фискальных правил ЕС - также помог избежать EDP.

"Очевидно, что в первые два года предусмотрено фискальное расширение, а затем - корректировка и консолидация в последующие годы", - отметил чиновник, добавив, что превышение лимита в 3% должно быть "не исключительным" и "не временным", чтобы процедура EDP была открыта.

"Тот факт, что дефицит превышает 3%, не означает, что мы автоматически или обязательно должны открывать EDP ​​на этом этапе", - сказал он.

Отмечается, что решение ЕК было ожидаемым, ведь немецкие и европейские чиновники тесно координировали действия до того, как Берлин представил свой семилетний бюджетный план этим летом, как того требует обновленная версия фискальных правил ЕС, введенная в прошлом году.

Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис в июле заявил Financial Times, что Германия "должна" избежать процедуры экономического дефицита и что Брюссель фактически приветствует решение Берлина увеличить военные расходы и создать специальный фонд инфраструктуры на 500 млрд евро. 

Ожидается, что план Германии будет официально одобрен министрами финансов ЕС 10 октября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о сборе данных о гражданах из всех реестров в Единую систему социальной сферы

В Единую систему социальной сферы будут «стекаться» персональные данные граждан из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, по пересечению границы и уплате налогов – парламент принял закон.

Президент подписал закон о Военном омбудсмене

Командир или начальник, орган военного управления обязаны будут письменно уведомить Военного омбудсмена о принятых мерах

Президент подписал закон о ратификации соглашения о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут углублять сотрудничество между их правовыми секторами и в уголовно-гражданской сфере, а также для усиления сотрудничества в сфере санкций.

От авто, недвижимости и уплаты налогов – до военного учета: данные о гражданах будут собирать в Единую систему социальной сферы

Парламент 18 сентября готовится принять закон, по которому в новую систему социальной сферы будут передавать персональные данные из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, по пересечению границы и уплате налогов.

Подписаны оба закона о порядке ограничения публичного доступа к информации об оборонных предприятиях в электронных реестрах

Оба подписанных закона предусматривают порядок ограничения доступа в публичных электронных реестрах к информации о предприятиях, которые связаны со сферой обороны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді