Єврокомісія схвалила історичне збільшення оборонних витрат Німеччини

10:51, 18 вересня 2025
Європейська Комісія схвалила бюджетний план Німеччини, який відкриває шлях до рекордного збільшення військових видатків.
Європейська комісія офіційно схвалила багаторічний бюджетний план Німеччини, що відкриває шлях до історичного збільшення витрат на оборону та інфраструктуру в найбільшій економіці ЄС. Про це пише Euractiv.

Середньостроковий фінансовий план Берліна, поданий у липні, передбачає перевищення Німеччиною бюджетного порогу ЄС у 3% від річного ВВП до 2027 року, повідомив високопосадовець Комісії.

Однак заплановані згодом скорочення бюджету дозволили Берліну уникнути процедури надмірного дефіциту (EDP), яка могла б призвести до фінансових санкцій з боку ЄС.

Крім того, запит Берліна на активацію національного "запобіжного механізму" — який дозволяє державам-членам збільшувати військові витрати до 1,5% річного ВВП без порушення фіскальних правил ЄС — також допоміг уникнути EDP.

"Очевидно, що протягом перших двох років передбачено фіскальне розширення, а потім – коригування та консолідація у наступні роки", — зазначив посадовець, додавши, що перевищення ліміту в 3% має бути "не винятковим" і "не тимчасовим", щоби процедура EDP була відкрита.

"Той факт, що дефіцит перевищує 3%, не означає, що ми автоматично або обов’язково маємо відкривати EDP на цьому етапі", — сказав він.

Зазначається, що рішення ЄК було очікуваним, адже німецькі та європейські посадовці тісно координували дії до того, як Берлін подав свій семирічний бюджетний план цього літа, як того вимагає оновлена версія фіскальних правил ЄС, запроваджена торік.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс у липні заявив Financial Times, що Німеччина "повинна" уникнути процедури економічного дефіциту і що Брюссель фактично вітає рішення Берліна збільшити військові витрати та створити спеціальний фонд інфраструктури на 500 млрд євро. 

Очікується, що план Німеччини буде офіційно схвалено міністрами фінансів ЄС 10 жовтня.

Німеччина Єврокомісія

