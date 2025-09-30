У берегов Турции выловили морской дрон Magura V5

В Трабзоне обнаружили морской беспилотник, предположительно украинский.

Фото: IHA

У побережья турецкого города Трабзон в районе Чаршибаши рыбаки обнаружили неизвестное морское судно, которое отбуксировали к берегу, сообщило IHA. Береговая охрана перенесла объект в порт Йороз из-за подозрений, что он может содержать взрывчатку.

По словам президента рыболовецкого кооператива Йороз Исмаила Йилмаза, порт временно закрыт для рыбаков, а саперная команда из Стамбула проверяет аппарат. «Саперная команда приезжает. Мы ждем их. Команды, вероятно, приезжают из Стамбула. Внутри была бомба украинского производства. Это беспилотный морской аппарат. Он взрывается при ударе», — отметил он. IHA идентифицировало судно как украинский беспилотник-камикадзе Magura V5, предназначенный для операций против российского флота. В настоящее время ведется расследование.

